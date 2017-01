Pueblo Lavalleja, por Yamandú Leal

¿Cuándo vendrá a nuestra localidad, como en años anteriores, las comparsas y todo lo que conforma la Fiesta de Momo?

El viernes 3 de marzo sería la fecha en que vendríamos a Lavalleja, ya que el sábado siguiente, tenemos el cierre del Carnaval en Salto.

Cuéntenos respecto al evento a llevarse a cabo aquí en Lavalleja

Ya hablamos con el Alcalde y la Comisión; habrá muchas actuaciones en el escenario, y también bastantes números que vendrán desde la ciudad de Salto.

¿Cómo se está viviendo actualmente la expectativa del Carnaval Naranja 2017?

Al Carnaval Naranja le puso el nombre hace un par de años el “Bocha” Ardaix, y todavía se mantiene en el tiempo. Hay mucha expectativa, porque se reestructuró todo el Carnaval.

Este año vamos a tener dos noches de Samba; dos noches de Candombe y después la tradicional fiesta de las Murgas en el Parque Harriague, con el plus de que este año se va a realizar el Litoral de Murgas, el que se viene haciendo muy en serio con la Intendencia de Paysandú, por lo cual una noche se efectuará allí, y la otra en Salto.

Así como también, se llevará adelante la elección de la Reina en el Parque Harriague (esto lo manifestó previamente a la elección que, como es de conocimiento, la ganó una salteña).

Este año la Samba va a tener su Avenida; la misma se inaugurará en Avenida Viera, y comprenderá desde el Cuartel, hasta Avenida Apolón. Se acondicionará, lo cual ya se está haciendo y está quedando muy lindo, toda la red de amplificación con altos parlantes, por donde sonará la Samba, la cual debe ir escuchándose a medida que pasa la Comparsa.

La gente está ansiosa para que llegue ese día y que realmente la Samba luzca como tiene que lucir. Calle Uruguay ya no es un lugar para hacer el Carnaval, es un lugar muy chico; la gente se traslada mucho por la calle, entonces las comparsas no desfilan bien, y es una pena que, ensayando tanto, en cualquier momento todo tenga que tirarse por el suelo, o que alguien que va caminando por el costado, los moleste.

¿Se tiene ya el número aproximado de Comparsas que participarán en el Carnaval Naranja?

Sí. Hay cuatro comparsas de Samba; cuatro lubolos; ocho murgas, esos son los números que tenemos actualmente inscriptos. Después hay dos Batucadas, con la promesa de que el año que viene, van a subir a la categoría de comparsas; fueron a averiguar para presentarse este año, pero a causa de las reestructuras que se vienen realizando, no les da el tiempo para prepararse.

¿Desea agregar algún dato más?

Por el momento no. Solamente agregar que es realmente un orgullo venir a los pueblos; este año vamos a llegar también a Pueblo Fernández, no habiéndose llegado nunca al Municipio de Mataojo. Vemos la cantidad de gente que esta noche palpitó la elección de su reina, y nos hace pensar lo lindo que es trabajar para que la gente apoye, ya que el Carnaval es del pueblo, y lo hace el pueblo. Al Carnaval no lo hacemos nosotros, sino que solamente lo que hacemos es acompañar en la organización, más que eso no es.