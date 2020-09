Varios fueron los temas sobre los que fue consultado en su reciente visita a Salto el ex intendente de Canelones Yamandú Orsi, quien se perfila para ocupar nuevamente ese cargo y cuya figura se empieza a ver como una de las claves en la renovación del Frente Amplio en cuanto a líderes de nivel nacional.

SUELDO DE INTENDENTE:«SERÍA SALUDABLE

UN ACUERDO»

Es sabido que el sueldo que percibe un intendente es diferente en los distintos departamentos, ya que se trata de una resolución de cada Junta Departamental. Pero, como la rebaja es una propuesta de más de un candidato salteño, EL PUEBLO quiso conocer la opinión de Yamandú Orsi, quien respondió: «En algún momento yo planteé ¿por qué no hacer en el Congreso de Intendentes una especie de acuerdo común, que no desisto ahora, de que las Juntas Departamentales, que son las que fijan el sueldo, tengan un criterio único? Sería saludable, para que no hubiera esos escalones entre los departamentos.

En Canelones desde el año 2000 no se tocaba (el sueldo), ahora votó la Junta Departamental una rebaja. Yo no voy a decir que hay que rebajar, no, no; pero es la Junta anterior la que vota el sueldo del próximo intendente y por lo general eso se deja hasta el final y nunca se resuelve.

Tampoco está bien que se fije de arriba, desde el Estado, porque hay un tema de autonomía y este es un tema de la Junta Departamental. Pero quizás podamos llegar algún día, de repente en el próximo Congreso de Intendentes, a que acordar, porque es un tema de acuerdo nomás, y de reglas de juego».

MANINI RÍOS Y LOS FUEROS:

«MANEJO ENTREVERADO»

DEL TEMA

También se consultó a Orsi qué visión tiene del tratamiento que dio el Parlamento al pedido de desafuero del Senador Guido Manini Ríos. «El tratamiento fue confuso», señaló, pero especialmente explicó que no fue oportuno el momento: «veo que hay un manejo entreverado del tema fueros y desafuero, y a la ciudadanía se le transmiten cosas contradictorias. Por ejemplo el propio Presidente de la República antes decía una cosa y después otra, también Manini antes decía una cosa y después otra. También creo que no se ha puesto sobre la mesa qué significa el tema fueros y por qué.

No se puede tomar con liviandad y decir: vamos a sacar los fueros. Lo que creo es que se ha sobredimensionado el tema cuando estamos en el medio de la discusión del presupuesto, que eso nos va a condicionar por cinco años. Veo que a veces hay algunas bombas de humo que nos hacen entrar en otras discusiones cuando hoy, con el presupuesto, se cocina el destino nuestro para los próximos cinco años».