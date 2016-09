Este taller es un proyecto del PAS (Programa Aprender Siempre) que depende de la Dirección de Educación del MEC. Es el segundo año que con la profesora Valeria Gallino, llevamos a cabo este espacio que dura dos horas y media semanales. En un principio buscamos sólo la animación de la lectura como una actividad que permita pasar horas de ocio asegurando además, el incentivo al hábito lector. La lectura es, entre otras cosas, una actividad socializadora y humanizante. Las personas privadas de libertad en su inmensa mayoría, no tienen ese hábito. Disponemos de la colección de libros enviados por el Plan de lectura el año pasado y con ese material y otro que aportamos vamos motivando la lectura. Como la otra cara de la moneda surge, casi en forma natural el poder escribir. Tendemos puentes con algunas estrategias de talleres literarios y por eso, hemos descubierto que realmente les gusta escribir y que algunos trabajos son dignos de mostrarse. Este espacio no tiene otro propósito que el de demostrar que más o menos, todos y sin acepciones podemos llegar a escribir algunas líneas. Queremos recordar además que algunas de estas personas están terminando primaria o secundaria adentro del INR y por tanto, tienen escasas herramientas pero, aún así, es loable el esfuerzo y de ahí surge la inquietud de mostrar algunos trabajos.

María Luisa de Francesco

Experta en literatura infantil y juvenil. Escritora. Tutora virtual en el MEC. Referente del Plan Nacional de Lectura.

Este taller fue llevado a cabo luego de conceptualizar la definición de leyenda, mito, cuento. Leímos ejemplos de los mismos. Luego cada participante colocó letra a letra su nombre al revés. Con ese nombre debían inventar un personaje y una posible leyenda.

Pescadores de leyendas

AICITEL

Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, nació en Arabia una bella niña. Sus ojos brillaban tal estrella, su piel tersa, suave cual porcelana, de cabellos oscuros, llamada Aicitel.

Era una niña tan tranquila, nunca la oían llorar, solo sonreía, que llamaba la atención de familia. Hija de una familia muy adinerada y poderosa de Arabia en esa época.

Era la más chica de la familia, sus hermanos todos varones y grandes ya, los cuales colaboraban en el crecimiento del dinero y poder de sus padres, mediante engaños y también muertes. Su familia era mala y hasta sus más fieles siervos eran maltratados y engañados. Hacían trabajar a niños, jóvenes y viejos arduamente pagándoles lo mínimo y así obtener dinero.

Al pasar los años, la niña dulce y tranquila creció.

Al ir comprendiendo todo lo malo que hacía la familia, decidió ayudar a esos niños y viejos, trabajando también ella a escondidas de su familia.

Les llevaba agua y comida de su propia casa, dejando ella misma de comer para guardarles.

Un día su padre la ve llegar al lugar donde se encontraban los trabajadores y repartir pan recién horneado y leche tibia.

Enfurecido, el hombre al ver esto, envió a uno de sus hermanos a buscarla y encerrarla en una habitación la más chica de la casa, también la más oscura. Solo entraban los siervos a llevarle comida y agua. Así pasaron tres meses.

Un día su padre decide ir a verla. Al entrar a la habitación encuentra a su única hija mujer muerta con una carta que decía:

“Padre perdóname si no te he obedecido, pero no puedo ni siquiera vivir viendo todo el mal que le haces a esa gente… Te he dejado cada bocado que me correspondía pensando en cada uno de esos niños y viejos. De qué me sirve tanta riqueza si la gente que te sirve se muere de hambre”

Desde ese día su padre se consuela gastando todo el dinero que tenía ayudando a la gente que más lo necesita. Su mujer y sus hijos lo abandonaron procurando su propio bienestar.

Y así Aicitel fue recordada no solo por su padre sino por todos y cada una de esas familias a quienes su familia azotaba y castigaban para obtener su poder.

LETICIA

NALIM ANAIAD

Hace mucho tiempo nació en Arabia, la escritora Nalim Anaiad. Era una muchacha alta, delgada, pelo largo, ojos color miel. Era una persona de carácter alegre, tranquilo muy carismático y muy sentimental.

Pero a Nalim Anaiad le ha pasado en su época de su carrera algo misterioso a la vez que triste y sentimental; era una muy buena escritora pero lo que escribía se transformaba en realidad.

Cada vez que tomaba el lápiz su mano temblaba pensando en lo que vería y los habitantes de su aldea siempre le reprochaban porque todo lo que ella escribía, se volvía realidad aún sin desearlo. Nalim Anaiad siempre se destacó por su trabajo porque aparte de su profesión había una vida por la cual luchar que era por su hija.

Daiana

REIVAJ

En los desiertos de Arabia sucedió un combate cruel. Todos los guerreros empapados de sudor y sangre dejaban su último aliento para conquistar territorios con agua.

Después de una semana interminable de lucha Reivaj intentaba mantener con vida a su único compañero vivo. Sin embargo no fue posible, los últimos instantes de su amigo los vivió en sus brazos, Así no quedó nadie, excepto él. Un año después, en la misma fecha, se produce su muerte ahogado en el lago que había ayudado a conquistar.

Javier

César

AILEN

Hace mucho tiempo nació en Chile, la escritora Ailen. Era una mujer alta de ojos marrones y de pelo castaño. Era una persona muy querida porque escribía hermosos cuentos para los niños. Sus libros estaban en muchas bibliotecas y en muchas escuelas.

Un día sucedió algo muy extraño desaparecieron todos sus libros de todas las bibliotecas y sus registros de vida. Sin embargo, aquellos niños que leyeron sus cuentos, siguen contando hoy sus historias. A pesar de los años, todos recuerdan a esta misteriosa mujer y a sus historias…

Bárbara

NAUJ

Hace mucho tiempo nació en Turquía, un hombre Nauj, un carpintero. Era un hombre de estatura baja, delgado, castaño, ojos marrones claros, buena presencia, simpático muy humilde, compañero, bondadoso y sincero.

Su infancia fue muy dura, era una familia numerosa de muchos hermanos mayores que su papá abandonó de muy pequeños. Luchando la mamá sola logró que todos crecieran.

Nauj comenzó su carrera de carpintero y en poco tiempo se profesionalizó, realizando muebles para su precaria casa, luego comenzó a agrandarla, toda ella de madera y quedó preciosa. Después de unos años de trabajos realizados en la ciudad, todos lo conocían por su carrera muy buena y trabajos muy profesionales. Esto llegó a oídos del rey que le solicitó que le realizará a su féretro. De esa forma, se inmortalizó su nombre.

Juan

ESOJ

Hace mucho tiempo nació en Jerusalén Esoj, en el siglo XIX era músico, casi todos los fines de semana tocaba en las plazas y puertos de la ciudad. Tocaba con la flauta, sus melodías eran hermosas.

Un día se enamoró de una mujer hermosa llamada Zaira.

Formaron una pareja muy hermosa, salían a bailar, comer, beber, muy enamorados.

Zaira quedó embarazada y Esoj estaba feliz. Un día Zaira le cuenta que perdió el bebé; fue muy duro para él. Ya sus toques no eran seguidos. Deciden luego vivir juntos y Zaira vuelve a quedar embarazada. Esoj era la persona más feliz del mundo con su rubia hermosa. Ya con sus toques era más especialista y perfecto para su Dios. Después de cuatro meses y medio de embarazo, ya habiéndole puesto nombre al bebé (Santino) y haberle preparado sus ropitas, se pelean; ella se va y aparece a las dos semanas un 31 de diciembre sin el bebé a saludar a Esoj. Fue como si lo hubiesen matado a Esoj en vida, Zaira resultó ser diabólica.

Ya sin ganas de vivir Esoj, Dios lo levantó, le dio la paz y felicidad eterna.

José

SOLRAC

Hace muchísimo tiempo nació en Israel, un gran guerrero en un pueblo muy humilde. Ese guerrero fue creciendo y era muy grande y musculoso y humilde. Se llamaba Sorac y el pueblo ya lo veía como su defensor, hasta que llegó un guerrero muy maligno. El enfrentamiento era inminente. Hasta que llegó el día y realmente se enfrentaron.

El hombre maligno logró herirlo y se sintió amo del pueblo. Solrac tenía que abandonar el pueblo. El gran guerrero dijo, no puedo abandonar mi pueblo y decidió volver para poder enfrentarlo nuevamente. Lo enfrentó otra vez, invocando a los dioses para que lo ayudaran, hasta que lo derrotó y el pueblo lo nombró el mejor guerrero. El pueblo nuevamente volvió a ser pacífico.

Carlos

Este taller, fue organizado después de leer un libro testimonial de Ignacio Martínez

con personas privadas de libertad, llamado: Yo también tengo mi historia. A partir de

unas cinco preguntas elaboraron pequeños textos que llamamos:

Retazos de mi vida…

Vivo en una casa con mi madre que ya es abuela de los hijos de mi hermana. Hace un año, estaba viviendo con ella hasta que mi problema de alcoholismo y mala situación de empleo me llevaron a cometer una situación de delito. Aquí dentro puedo estudiar y trabajar. Estar haciendo actividades deja experiencias. Al salir quiero formar una familia y trabajar en una empresa de casas prefabricadas de madera. Extraño salir a caminar, a correr y jugar al básquet. Extraño comer ensaladas con milanesas y empanadas, las botellas frías de vidrio de agua con gas…. Las anacahuitas.

Javier

Mi familia está compuesta por mi señora, mi hija y el hijo que viene en camino. Cometí un error por necesidad, me puse a vender pasta base. Acá estudio y trabajo porque me distraigo, aprendo y redimo pena. Quisiera formar mi familia y estar juntos para toda la vida y sobre todo, trabajar dignamente. Extraño mucho los momentos lindos que pasaba con mi hija, mi mujer y mis familiares, pero volveré a disfrutar de todo eso.

César

Mi familia está compuesta por mi marido y mis dos hijos. Estoy aquí porque comencé a vender pasta base con mi marido porque queríamos comprarnos una casa para estar juntos. Antes de estar acá estudiaba, pero cuando nació mi hija abandoné todo para cuidarla. Hoy en día preferiría trabajar y no estudiar. Muchas veces pasás años y años estudiando y al recibirte no conseguís trabajo por ningún lado. Al salir de aquí me gustaría poder vivir con mi marido y mis hijos y tener mi propia casa. Extraño mucho mi vida en sí, porque acá dentro no es mi vida. Lo único que me incentiva a salir adelante son mis hijos.

Daiana

Yo tengo 42 años, gracias al regalo de Dios tengo una hermosa familia. Dos hijas maravillosas y una nieta hermosa y una madre ejemplar. Tengo varios estudios, soy profesora de inglés, auxiliar de enfermería, estudios contables y administrativos.

Guardo en mí mis mejores recuerdos de mi niñez y adolescencia. Conocí a los 19 años al amor de mi vida, el padre de mis hijas. Viví con una con conducta intachable hasta que a los 42 años, por razones que si bien entiendo, no las comparto, estoy privada de libertad. Estoy viviendo una de las etapas más duras y difíciles de mi vida. Haciendo de la mejor manera posible, siempre con apoyo de los míos y de la mano de Dios quien me ha ayudado a entender varias cosas. Lo que más extraño de mi vida antes de estar acá obviamente es estar y vivir con mi familia y también extraño trabajar ya que me considero una mujer hiperactiva.

Una contrariedad que me ha sucedido al estar acá es reconocer que dejé tanto de lado por dedicarme a lo que más me gustaba, que hoy deseo tanto recuperar el tiempo perdido. Intento estar siempre feliz porque Dios está junto a mí, dándome la fuerza necesaria y cuidando de mi familia, mientras esperan el día de mi regreso.

Leticia