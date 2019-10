Tuvo lugar el día 18 de octubre en el Campus Salto de la Universidad Católica, a cargo de la Esc. María Cristina Pazos y el Dr. Lucas Servetti.

En la educación formal y no formal se producen constantemente situaciones de conflictos, fenómenos naturales de todas las organizaciones que nos desafían no solo a solucionarlos, sino también a lograr transformarlos en instancias de aprendizaje, con base en valores como la cooperación, la solidaridad, la autonomía, el respeto por las diferencias, la participación, la responsabilidad y la creatividad.

Para ello es importante tener presente caminos que generen climas de confianza y posibiliten la toma de decisiones conjunta y el entendimiento entre las partes.

No siempre podemos resolver nuestros conflictos solos; a veces necesitamos ayuda. La mediación aplicada al ámbito educativo es un procedimiento mediante el cual una persona, imparcial, capacitada, ayuda a otros a buscar alternativas creativas para hacer de su conflicto una oportunidad de cambio positivo.

La mediación puede enmarcarse en las instituciones educativas en la promoción de la “cultura de paz” y la buena convivencia; busca mejorar la comunicación, los vínculos y el cli ma institucional.

A convivir se aprende, reeducando hábitos y rompiendo barreras.

La resolución de conflictos en el ámbito educativo aporta sobre todo una actitud proactiva de construcción de sana convivencia, al prevenir situaciones de violencia. Se aprenden habilidades sociales para un compromiso personal y colectivo de aplicación de mecanismos de integración y sinergia.

La mediación se puede aplicar en todos los niveles educativos, primaria, secundaria y en la universidad.

La mediación es siempre un procedimiento informal y como tal dispuesto por el mediador de acuerdo al caso concreto. Sin embargo, tiene una estructura basada en la secuencia lógica de transformación de un conflicto entre partes.