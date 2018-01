En el Parque Solari

Abrimos el año con esta propuesta dirigida al público joven: “Dimensión Black” en el Festival Internacional de Cine de Miedo y Fantasía de Salto. ¿Te gustan las historias de suspenso, con intrigas y enigmas por resolver? ¿Querés entrar en esta dimensión? Sumate a este taller lúdico para crear una historia colectiva mediante el uso de marcadores, hojas y la tecnología de los celulares… ¡Vos traé imaginación y ganas!

Dimensión Black Estará coordinado por Alicia Escardó y Manu Rivoir de la SemanaNegra.uy y hay cupo limitado a 25 personas así que apúrense.

La inscripción es completamente gratuita.

El taller se llevará a cabo el viernes 12 de enero a las 19:30 en Parque Solari. Inscribite enviando un mensaje al Facebook de NOX film fest o al mail noxfilmfest@gmail.com

NOX FILM FEST es un festival internacional de cine de Género (Miedo y fantasía) que incluye actividades paralelas vinculadas a la temática, que procura romper esquemas de consumo cultural aumentando la calidad de la oferta de contenidos. Es un festival incluyente dado que su objetivo es captar a un público juvenil y adolescente de las franjas etarias de entre 13 y 29 años, preferentemente de los sectores sociales más marginados ya que estos tienen escasa posibilidad de concurrir a eventos culturales; se trata también que las familias y los niños puedan asistir al festival. De esta manera se promueve una convivencia sana y pacífica a través del cine y teniendo como finalidad la inclusión social funcionando además como un promotor de la sana convivencia.

El Festival debe forjar su sentido de pertenencia para ser considerado por los vecinos como un evento propio y con identidad social.

El NOX busca y diseña su programación y sus actividades, apuntando a ese público joven que no ha sido atendido.

La programación del festival se nutre de cortometrajes y largometrajes de fecha de producción reciente y que aún no hayan sido exhibidos en Uruguay.Incluye actividades en paralelo relacionadas temáticamente y permite al asistente acceder a opciones diversas, divertidas y a un entretenimiento original e innovador dentro de un ambiente sano y relajado. Es de entrada gratuita y no se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro del Festival.

La propuesta es innovadora porque es el único festival de cine de género en la región ubicada al norte de Uruguay, cercana a la triple frontera Uruguay-Argentina-Brasil que utiliza un formato de Parque Temático.

En el mismo espacio, conviven el cine, lecturas, juegos para niños, puestos de comida, presentaciones de libros, feria, maquillaje artístico, enmarcados dentro de la temática del miedo y la fantasía.De esta manera el asistente no está obligado a ver las películas sino que tiene varias opciones de entretenimiento.