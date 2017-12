La Master Prof Analía Etchart anunció la venida de representantes de Instituto de Programación Neuro Linguística del Uruguay INL y se implementará un taller intitulado “Sembrando Sueños”. La actividad tendrá lugar el martes 19 de diciembre de 19.00 a 22.00 horas.

La Neurolingüística propicia un modelo que trabaja programando nuestra mente, sobre todo la inconsciente, para ser nuestros propios coach, y mejorar nuestros vinculos, las relaciones con las personas, con uno mismo, aprender a utilizar todos los recursos que tenemos cada uno y a veces no somos conscientes, potenciarlos para ser la mejor versiòn de nosotros mismos.

“Estos cambios posibilitan salir de estados negativos, no deseados para ir a los que deseamos.

Por ejemplo hay técnicas, herramientas para transformar el duelo en recuerdo agradable, curas de fobias, de alergias, cambio de historia personal, alineación de niveles neurológicos para obtener metas, proyectos, objetivos. Y mucho más.

Todo esto se explica en la charla y se trabaja concretamente en el taller, de los sueños que es aparte y con un costo.

Me agrada invitar a los salteños, para dos actividades sobre PNL. Se realizarán en el Colegio y Liceo Sagrada Flia sito en Uruguay y Misiones” – detalló Etchart.