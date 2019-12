Esta noche será de festejos para el barrio Talleres Norte. Desde la hora 21 en «La Casita», emblemático lugar de reuniones de la comisión de este barrio, será la celebración que han denominado «Fiesta del Reencuentro», donde se compartirá el «Pan del Amor».

Una de las principales impulsoras de las diversas actividades que realiza el barrio durante el año, Rosario Dubarry, se refirió a los importantes motivos que hay para festejar hoy: «veintiocho años solicitando la apertura de calle Guaraní en un paso nivel con salida a Avenida a Rodó…Cartas que iban y respuestas que no llegaban, y hoy es una realidad. Vaya si hay que festejar». Asimismo, expresó varios agradecimientos: «a Carlos Silva, ingeniero de Vías y de AFE, y su compañero Manuel Díaz que nos dieron una mano enorme desde Paysandú; al Intendente de Salto que me hizo viajar al directorio de AFE en Montevideo para luchar cara a cara por esto tan necesario; y a los vecinos que dicen presente en cada reunión y que no bajan los brazos porque saben que la única manera de lograr estas cosas es uniendo cada esfuerzo, cada día más y más. No hay magia alguna. Las cosas se hacen juntos…o se abandona; y es así que nuestro barrio crece en cantidad y calidad»