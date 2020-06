Desde España nos habla la artista plástica Ana González Beneite

Ana González Beneite es una artista plástica oriunda de Salamanca – lugar donde reside y tiene un largo camino recorrido en la pintura creativa.

Coversando con EL PUEBLO nos cuenta que está embarcada en un nuevo proyecto que le permite brindar talleres a distancia.

Cultiva su estilo propio que tiene un parentezco con la pintura impresionista.

“Perdí el cariño más grande que tuve que fue mi abuelita que me crió – pues mis padres trabajaban mucho – la pérdida hizo que me refugiara en la creación de cuadros.

En dos meses llegué a pintar treinta cuadros de cien por ochenta y uno…. fue una locura. Esa tristeza me hizo abrirme un camino en el arte.

Comencé por lo abstracto y luego me di cuenta que todo el positivismo que tenía mi abuela lo plasmé en esos cuadros… me percaté que en el momento más triste de mi vida estaba pintando con unos colores muy vivos y alegres”.

Vino rápidamente su primera exposición cuyo éxito la llevó a hacer otras presentaciones y viajes, entre ellos a México donde tuvo la oportunidad de dar clases en una de las universidades de aquel país.

-¿Cómo es el proyecto de aulas on line que está llevando a cabo en estos momentos?

-”Estoy muy ilusionada con este proyecto… pinto desde hace muchos años…a su vez me formé en Diseño Gráfico pero nadie me enseñó a pintar.

Tengo un don natural para el color… por ejemplo de un verde puedo extraer todas las gamas de verde… lo cierto es que el color me fascina.

Es verdad que el dibujo es importante para el conjunto del color, empero lo que más me atrapa es la creación con la tonalidad….. me permite inspirarme”.

Conoció a la Dra. En Ciencias de la Educación – María Del Carmen Silva – salteña que desde hace años dicta aulas en la Universidad de Salamanca quien le propuso vincularse al proyecto de enseñanza virtual San Francisco Research Center.

De esa forma fue que empezó a brindar sus talleres on line y ello le permite disponer de tiempo para cuidar a su pequeña hija de ocho años.

Todos los lunes comparto la parte teórica de las clases… quiero que las personas se emocionen creando, que se diviertan y que experimenten en el marco de esta experiencia tan bonita”.

LA PINTURA CREATIVA

La pintura creativa permite expresar los sentimientos, sentimientos allende el habla.

Mediante la pintura creativa se abren las puertas a un aprendizaje diferente, donde se logra potenciar las capacidades creativas y fortalecer la confianza en la manera de pintar, lo cual incide positivamente en la autoestima.

La pintura creativa ayuda a incrementar y potenciar la creatividad plástica.

Muestra nuevas perspectivas y formas de comunicación visual.

Facilita la comprensión de los diferentes estilos artísticos…. enseña a improvisar y a confiar en la intuición.

Cada persona puede conocerse mejor a través de los colores, las formas y los símbolos.

La capacidad de experimentar juega un rol muy importante en el proceso donde se generan ideas para crear.

De este modo se aprende a asumir ciertos riesgos creativos… pueden ocurrir cosas que de otra manera no saldrían a la luz…. liberando y propiciando la capacidad de crear.

Entran a jugar importantes roles la composición, los contrastes, el volumen, la forma y el movimiento, el ritmo y la armonía, la gestualidad, la intuición, la improvisación, la imaginación y la abstracción… la pintura en todas sus facetas.

La teoría del color consiste en un conjunto de principios que proporcionan orientación sobre la relación entre los colores, el porqué los mismos aparecen en la naturaleza bajo ciertas circunstancias y los impactos fisiológicos, y psicológicos de ciertas combinaciones de colores.

La importancia de comprender la teoría del color supera con creces el simple hecho de saber mezclar los colores. Por lo tanto, comprender dicha teoría es uno de los aspectos imprescindibles de la pintura.

-¿Cómo vive esta situación de nueva normalidad a nivel

mundial?

-“Todo nos sobrevino muy de golpe… pasamos de tener una vida tranquila a que de pronto tuvimos que encerrarnos… fue muy impactante.

El gobierno se puso muy severo… aprendimos a convivir más con la tecnología… balcones por medio hice amistades con vecinas que nunca había visto… pude percibir también la soledad de algunas personas… a una de mis vecinas le dejaba la puerta abierta de la ventana de mi habitación a fin de que ella se sintiera más acompañada.

Tenemos que saber convivir…. tengo que educar a mi hija desde la prudencia… salimos una hora al día no más…y vamos a respirar al parque, con mi madre y mi hija.

Esta situación nos ha enseñado mucho… a saber que los malos serán más malos y los buenos más buenos.

¿Por qué? Porque veo que se dan situaciones realmente muy complicadas a la hora de convivir…

Por lo pronto soy una persona muy creativa…siempre estoy haciendo cosas y este curso me ha motivado muchísimo.La clave está – tanto a nivel individual como colectivo – en mantenernos positivos.

Me hace crecer como persona que ante una situación compleja puedo hacer mi aporte.

Estoy encantada con esta nueva etapa que estoy viviendo…”

Ana González Beneite comparte sus trabajos en Facebook, Instagram y demás redes sociales.