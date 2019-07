El precandidato colorado dijo que su sector, Ciudadanos, vino para «ser un factor disruptivo» en el sistema político e impulsar cambios en una sociedad «más violenta y fracturada»; agradeció a Jorge Batlle por apoyarlo

El economista Ernesto Talvi, que resultó ganador de la interna del Partido Colorado con su sector Ciudadanos, aseguró que el país dejó de ser «de primera» y que su sector será «un factor disruptivo» en el sistema político e impulsará cambios. Además, agradeció especialmente a Jorge Batlle por apoyar su precandidatura y también elogió a José María Sanguinetti.

Talvi comenzó su discruso diciendo que acababa de llamar a los vencedores de las internas del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y del Frente Amplio, Daniel Martínez, para felicitarlos por la victoria. Además, hizo un reconocimiento para sus compañeros de la interna colorada, José María Sanguinetti y José Amorín Batlle, con quienes tuve «el honor de competir».

“Gracias al doctor Sanguinetti por esta patriada, que ha demostrado su grandeza. Que les quede a claro que se le puede ganar en votos pero no en política. Al senador Amorín, que sostuvo el partido en sus peores momentos y al doctor Pedro Bordaberry que también lo hizo», dijo Talvi.

Se mostró emocionado por ganar «en los descuentos, con gol de cabeza en el área chica, ¿qué más podemos pedir?». Y continuó su alocución recordando cómo era el país en 1950, cuando la selección uruguaya salió campeona del mundo.

«En 1950 Uruguay era el país más rico del mundo, estábamos en puesto 17, jugábamos en las ligas mayores, con Alemania, Francia, un trabajador español ganaba 50% menos que un trabajador uruguayo, que era un país de primera de verdad», recordó.

«Así era y por eso vinieron nuestros padres, nuestros abuelos, mi padre entre ellos. Hoy somos un país de tercera, un país en decadencia», lanzó Talvi.

Aseguró que los uruguayos «tenemos más bienes materiales porque el mundo inventa productos baratos», como los celulares chinos, y por la expansión de Internet. «Todo eso enriquece nuestra vida, todo eso podemos traer, pero no la vivienda, la seguridad, la educación. Somos una sociedad con más bienes materiales, pero una sociedad más agresiva, violenta y fracturada», dijo el ahora candidato colorado que disputará la presidencia de la República.

«Vinimos para ser un factor disruptivo en el sistema político e impulsar cambios», aseguró.

«Ustedes hoy hicieron historia, entraron al estadio y dieron puntapié inicial para cambiar el rumbo del país», porque «hace 10 meses Ciudadanos no existía más que en sueños».

Resaltó que para formar su equipo se propuso ir «buscar a los mejores sin importarnos donde estaban y de dónde venían, sin pedirles carné de militancia, sin preguntarles a quién iban a votar en el ballotage» y así reunió a 300 profesionales y técnicos para formular «un programa vanguardista, moderno, que está al servicio de todos los uruguayos».

«Ustedes demostraron que no hay nada que hay una cultura política diferente y posible, eso es Ciudadanos», remató, y cosechó un fuerte aplauso de su militancia.

Talvi admitió que tenía preparados dos discursos (uno por si le tocaba perder y el que finalmente pronunció). «Me daba pánico escénico quedarme sin palabras si ocurría lo que acaba de ocurrir. Pero traje los dos discursos porque no somos triunfalistas», afirmó.

Para cerrar, agradeció a su familia y en especial «al doctor Jorge Batlle, que confió en mí para asumir esta responsabilidad y recorrió el país con 88 años endosándome su confianza y me regaló el honor más grande, el de servir a la patria. Gracias, Jorge». «Vamos a trabajar para el pueblo uruguayo. Nuestro pueblo. Hemos recibido un empujón importante y por este camino vamos a seguir», cerró Talvi.

(EL PAÍS)