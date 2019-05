El precandidatlo colorado presentó propuestas económicas

Con la idea de “poner de pie” a la economía, y planteando varias medidas como bajar el déficit fiscal al 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) o ahorrar en gasto del Estado unos US$ 1.000 millones anuales, el precandidato colorado Ernesto Talvi encabezó la presentación de la propuesta económica en el marco del programa de gobierno llamado “Un pequeño país modelo”. El mismo, recordó el precandidato, fue elaborado por unos 300 profesionales y técnicos. Su idea es conformar “un gobierno transformador que nos saque de esta mediocridad. Venimos a devolverle al Uruguay un futuro”, dijo en su introducción, seguida de la cual hablaron varios expertos en distintas áreas de la economía.

“Vamos a poner de pie a la economía, vamos a traer inversiones, a crear fuentes de trabajo, vamos a terminar con el gasto irresponsable. Perfeccionaremos la herramienta de la negociación colectiva, y habrá un estimulo para la creación de empleo”, añadió.

Isidoro Hodara, exdirector de Comercio Exterior (1985 a 1990) planteó la apertura comercial. “Queremos un Mercosur que no sea un corsé por las obligaciones impuestas por el Mercosur, sino una plataforma moderna, ágil, que nos abra oportunidades”. “La inserción comercial es un arma que contribuye a desarrollar una economía más justa”, sostuvo Hodara.

Ana Inés Zerbino, habló de la propuesta sobre competitividad y protección social. Mencionó la existencia de una situación de bajo crecimiento económico y elevado déficit fiscal. Hay “alto endeudamiento del sector público lo que lleva a pérdida de competitividad y con financiamiento escaso y más caro”, dijo. Planteó una reducción “fuerte del déficit”, una “baja del gasto público logrando eficiencia y un aumento de la productividad”, con una “fuerte política de austeridad y el ahorro de US$ 1.000 millones anuales”.

Zerbino se refirió a la no renovación de vacantes por jubilación en el sector público; dijo que son unas 7.000 anuales durante cinco años de gobierno. “En esos cinco años se conseguiría un ahorro entre US$ 800 y US$ 1.000 millones”, precisando que “hay que trabajar de manera quirúrgica sin afectar los derechos adquiridos ni el nivel de los servicios públicos”.

Déficit

Ella dijo que el déficit fiscal tiene que bajar a menos de 2,5% del PIB. “Es fundamental para estabilizar la dinámica de la deuda para no comprometer la situación crediticia del país”, alertó. Más adelante, Alejandro Stipanicic, gerente de control de gestión enAncap, sostuvo que en las empresas públicas no es garantía de buena gestión integrar los directorios con representantes político partidarios. Planteó que una comisión en el Senado defina los lineamientos estratégicos, y que la operativa esté a cargo de los gerentes. Se propuso que haya transparencia en los mecanismos de ajuste y eficiencia en la fijación de las tarifas. En suma que haya supervisión política en el Senado, por fuera de los directorios de las empresas.

A su vez, la idea de Ciudadanos es que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) haga un seguimiento de las sociedades anónimas con capital estatal, que se reorienten algunos negocios y generar paquetes accionarios que coticen en la Bolsa de Valores.

Promover la cultura del mérito en las empresas públicas y que lo controle la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), fue otra de las propuestas. “Hay normas apropiadas que no se aplican” en las empresas públicas, subrayó. El siguiente orador fue Fernando Scrigna, gerente de Grupo Disco en Uruguay, exsecretario general de la Intendencia de Montevideo entre 1986 y 1990. Según Scrigna, “las relaciones laborales en el Uruguay están caracterizadas por la ausencia de confianza entre los actores involucrados en la negociación. Hay rigideces que dificultan los consensos a través de largas negociaciones». Debe haber, dijo, “un sistema de negociación colectiva que sea capaz de reflejar la situación económica de las empresas, de forma de garantizar el empleo y el derecho de los trabajadores estimulando la creación de nuevos puestos de trabajo”. “Es un grave error y una inconstitucionalidad considerar que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, y por eso se restablecerá la seguridad jurídica haciendo respetar los derechos derogándose esa norma”, anunció. Luego, Carlos María Uriarte, ingeniero agrónomo, que fue presidente de la Federación Rural y directivo de la Sociedad de Criadores de Angus en Uruguay, fue el encargado de hablar sobre el agro.

“Al agro lo definimos como económicamente rentable, socialmente responsable y ambientalmente sustentable. Ese es el agro que queremos y creemos que puede satisfacer los desafíos que el país tiene”, dijo.

(Fuente: El País)