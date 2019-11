Hoy viernes «La Engrupida» se llena de tango uruguayo con la presencia del cuarteto Tango Nuestro”.

Una agrupación con 14 años de trayectoria ininterrupida, interpretando música típica rioplatentese, tango, vals, milonga, candombe, polca y más. Cuenta con 4 CD grabados para promoción, uno en vivo.

Entre tanto logros y reconocimientos este cuarteto cuenta con 10 festivales nacionales y cuatro internacionales del género.

Declarado de interés departamental, «Premio Nacional de Cultura» en el rubro tango.

Ha sido nominado al Premio Internacional de Cultura 2019-

Ganador del premio FONAM a la música patrimonial en a las escuelas.

La Engrupida agradece su participación para deleitarnos con su música y permitirnos bailar toda la noche.

Las entradas para el evento ya están a la venta a ciento cincuenta pesos uruguayos y argentinos. Estarán disponibles hasta el 31 de octubre.

Se podrán adquirir comunicándose al 098822646 o con los integrantes del cuarteto.

“Tango Nuestro” ya ha recorrido varios países con su música – entre ellos Argentina, Brasil y Perú y tienen planificado aceptar la invitación de otros lugares.

Para ello requieren de la ayuda oficial del Ministerio de Cultura y otras organizaciones.

El cuarteto mantiene vínculos permanentes con tangueros de otros países donde se organizan festivales y por otra parte en su repertorio cuentan con más de cien canciones, instrumentales y cantadas.

Mantienen una rutina de ensayo de una vez por semana y a veces más.

Sostienen que el tango requiere de mucha dedicación y de ensayo, puesto que no es un género fácil de interpretar.

El año pasado llevar una gira por varias ciudades en el marco de los Cien años de la Cumparsita.

Este año su agenda tiene en su haber varias presentaciones por todo el país y están evaluando la posibilidad de viajar nuevamente al exterior.

LA ESENCIA DEL DOS POR “CUATRO”

Dicen que la palabra tango es anterior al baile y que por el año 1803 figuraba en el diccionario de la Real Academia Española como una variante del tángano, un hueso o piedra que se utilizaba para el juego de ese nombre. Pero ya en 1889 la institución normativa de la lengua incluía una segunda acepción del tango como «fiesta y baile de negros y de gente de pueblo en América». Sin embargo, debieron pasar casi 100 años para que el diccionario definiera al tango como «baile argentino de pareja enlazada, forma musical binaria y compás de dos por cuatro, difundido internacionalmente».

Otros estudiosos de la música ciudadana argumentan que el vocablo es propio de las lenguas africanas que llegaron con los esclavos al Río de la Plata y cuyo significado sería «lugar cerrado».

Es muy probable que tango sea una voz de origen portugués introducida en el nuevo continente a través del dialecto criollo afro-portugués. Al comparar tango y tambo, Blas Matamoro afirma que ambas son onomatopeyas del tam-tam o candombe utilizado en los bailes negros. Más aún, en dialecto bozal la expresión era «tocá tango» o «tocá tambó» (toca el tambor) para iniciar el baile.

El lugar de reunión de los esclavos, tanto en África como en América, era llamado tango.

Y así nombró Buenos Aires a las casas de los suburbios donde, a comienzos del siglo XIX, los negros se encontraban para bailar y olvidar temporalmente su condición.

De fecha imprecisa y origen aún más incierto, hay teorías que remiten a sus raíces negras y otras que aseguran su origen inmigratorio.

Lo cierto es que a mediados del 1800, los conocidos conventillos de la pujante ciudad de Buenos Aires se llenaban de paisanos del interior, «gringos» recién bajados del barco y varios porteños de pocos recursos que, quizás para diferenciarse o para generar arraigo, marcaron con impulso propio las nuevas expresiones populares.

Mezcla de códigos cerrados y con lenguaje particular, el tango germinaba en las casas de baile, orillaba el Riachuelo, los boliches de carreros y cuarteadores, los conventillos del barrio sur.

Por esos años, muchos de los inmigrantes venían solos y las pocas mujeres que venían se encontraban en las academias o en las casas de citas.

La Buenos Aires de los ’80 poco a poco se descubría en las academias y en los teatros. En las comedias, zarzuelas y otras obras, los actores empezaron a cantar y bailar tango.

Las academias, también llamadas peringundines, funcionaban sólo bajo autorización en los suburbios o barrios alejados del centro y, si bien en principio eran sólo para hombres, después incorporaron mujeres contratadas para bailar.

Los guapos, compadritos y malevos se encontraban en el Café Sabatino, el Almacén de la Milonga y el Viejo Bailetín del Palomar.

En los boliches de la calle Necochea de La Boca, empezaba a escucharse esta música alegre, juvenil y pícara que, bajo el ritmo del dos por cuatro, ejecutaban Rosendo Mendizábal, Eduardo Arolas, Angel Villoldo y otros autodidactas que componían sin conocer las partituras.

El tango dejaba de ser exclusivo del arrabal para internarse poco a poco en el centro de la ciudad.

Los organitos callejeros lo difundían por los barrios donde era común ver parejas de hombres bailando en las calles.

Esencialmente porteño, muchos escritores consideran que el tango de finales del ’80 combinaba varios estilos de música.

En él estaría involucrada la coreografía de la milonga, el ritmo del candombe y la línea melódica, emotiva y sentimental de la habanera. Pero también recibió influencia del tango andaluz, del chotis y del cuplé, a los que se agregan las payadas puebleras y las milongas criollas.