La Directora de Aldeas Infantiles SOS Lic. Laura Bella brindó detalles actualizados del actual funcionamiento de Aldeas Infantiles SOS y prometió informar sobre los proyectos que la institución está desarrollando en nuestro departamento.

“Somos una organización internacional no gubernamental que trabaja en el país desde 1960 con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la convivencia familiar y comunitaria, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños” – destacó.

Cabe recordar que nuestro país fue el primero de América Latina en contar con una Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS, a iniciativa de Ilse Kasdorf.

Internacionalmente, trabajamos en 135 países (enlazar a AI) y territorios en cooperación con los Gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades. En la actualidad los servicios se brindan en Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto.

Se desarrollan actividades de aprendizaje dirigidas a potenciar el desarrollo global de más de 1.000 niños y niñas entre 0 y 3 años en los 10 centros Caif que se gestionan en Canelones, Florida, Montevideo y Salto. Además, se cuenta con un Club de Niños en Salto, que funciona a contraturno escolar y que ofrece talleres, salidas didácticas y juegos guiados para niños y niñas de hasta 12 años. En estos centros contamos con equipos técnicos que realizan abordajes familiares, haciendo foco en pautas de crianza y protección infantil. Todos están conveniados con Inau.

FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Aldeas SOS trabaja para fortalecer las capacidades de cuidado de las familias, para que los/as adultos/as cuenten con las condiciones que les permitan desarrollar su rol de protección. Para ello, nuestro Equipo Territorial de Atención Familiar (ETAF), en convenio con el Programa Cercanías (Inau-Mides), trabaja en Paysandú con el objetivo de acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad y crear redes para facilitar su acceso a oportunidades y recursos.

“También en este Salto contamos con un espacio de desarrollo familiar, en el que brindamos una propuesta educativa a niños y niñas de 0 a 3 años y realizamos talleres para adultos sobre temas vinculados al cuidado. Cada familia participante cuenta con un plan de desarrollo familiar, en el que se evalúan aspectos vinculados a vivienda, salud, educación y pautas de crianza, y se fijan objetivos en función de estos” – afirmó Bella.

DIVERSAS MODALIDADES DE CUIDADO

En los últimos años, el sistema se ha enfocado en ofrecer diversas modalidades de cuidado alternativo en convenio con Inau, intentando responder a las necesidades de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado por sentencia judicial.

A la modalidad tradicional de acogimiento en las aldeas (ubicadas en Florida, Montevideo y Salto) se han incorporado casas en barrios de Canelones, Florida, Montevideo y Salto con el objetivo de ofrecer propuestas más integradoras para los participantes. En cada una de ellas vive un promedio de cinco niñas, niños y adolescentes a cargo de una referente de cuidado, quien, junto al equipo técnico de cada programa, implementa acciones promotoras de desarrollo.

Actualmente, también contamos con casas con cuidadores de permanencia por turno.

Esta modalidad conserva el cuidado individualizado en pequeños núcleos de convivencia y la posibilidad de mantener una continuidad afectiva, aunque a través de varios referentes adultos.

Además, se lleva adelante un proyecto especializado que funciona en una casa en la ciudad de Florida en la que viven adolescentes que requieren cuidados especiales en salud mental y que cuenta con cuidadores de permanencia por turno.

El cuidado institucional siempre debe ser temporal y por el menor tiempo posible, independientemente de la modalidad. Es por esto que trabajamos con todos los niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema de protección para que puedan revincularse y reintegrarse a sus familias.

Tomando como base el interés superior de la niña, el niño o el adolescente, cuando las condiciones no están dadas para posibilitar la revinculación y el reintegro, otro de los caminos para restituir el derecho a una vida familiar y comunitaria es la adopción.

En nuestro país el órgano rector y competente para la selección y asignación de familias adoptivas es INAU.

Cuando se han agotado las posibilidades para el reintegro o la adopción, se trabaja con los jóvenes que se encuentran bajo cuidado institucional y que están próximos a egresar del sistema de protección, potenciando sus capacidades y proporcionándoles herramientas para la vida adulta independiente.

CUIDADO EN FAMILIA DE ORIGEN

Cuando se concreta un reintegro de un niño, niña o adolescente que se encuentra bajo una modalidad de cuidado institucional, continuamos apoyando a las familias para que este se sostenga y sea efectivo bajo la modalidad de Atención a Familia en Contexto.

A la vez, a través del Equipo Territorial de Apoyo a los Cuidados Familiares (ETAF CAFF), se trabajan procesos de reintegro de niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo cuidado alternativo en otras instituciones o programas de INAU en Paysandú.

En Montevideo, nuestros equipos también trabajan procesos de reintegro con niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo cuidado institucional en otras dependencias de INAU.

También trabajamos con niños, niñas y adolescentes que por orden judicial tienen medidas de protección, pero viven con sus familias (no están en una modalidad de cuidado institucional) en un régimen formal de acompañamiento y apoyo a la familia gestionado por nuestros programas y en convenio con INAU. A diferencia de quienes participan de Fortalecimiento Familiar, los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta modalidad están bajo tutela del Estado. Sin embargo, se considera que su permanencia en el contexto familiar es la mejor opción para el niño, niña o adolescente, evaluándose innecesario el cuidado institucional. Esta modalidad de atención en convenio con Inau se llama Atención Familiar en Contexto.