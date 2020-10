Llegaron en la mañana de ayer hasta la Redacción de EL PUEBLO, los integrantes de Teletón (a nivel nacional) Gustavo Brea y Agustín Elhordoy, junto a las referentes locales Paula Viettro y Marisa Gaite, a fin de difundir las actividades que la organización viene cumpliendo y las que se cumplirán próximamente, en el marco de un año muy especial para todo tipo de eventos.

Explicaron que la venida a Salto «es parte de una gira nacional de ‘Movidas ciudadanas’, en la que estamos recorriendo el país, las diferentes ciudades y localidades; estas Movidas Ciudadanas son por iniciativa de personas o colectivos de las distintas localidades que quieren colaborar con la difusión y la recaudación de fondos».

El año pasado se realizaron unas 70 Movidas Ciudadanas. El objetivo, al decir de Elhordoy, es «juntarnos con los referentes locales, en este caso Paula y Marisa; es un encuentro en primer lugar de agradecimiento, de ver cómo están y en qué están, y ver sobre todo qué se puede hacer este año y readaptar aquellas cosas que no puedan hacerse».

ACTIVIDADES DIFERENTES EN UN AÑO ESPECIAL

«Este año, nuestra frase de cabecera es Teletón no puede parar», dijeron, e informaron que la tradicional transmisión televisiva será los días 6 y 7 de noviembre. Teniendo en cuenta los protocolos sanitarios, «habrá muy poca gente en el canal y se apostará mucho a lo virtual, incluso con una tribuna virtual».

En Salto, donde esta movida ya tiene 13 años, «no tendremos la Telemaratón como siempre, para no exponer a los niños y los padres, sí habrá zumba, algo que se llamará Telezumba, en un espacio abierto que pronto se determinará junto al equipo de instructores de zumba que se han sumado, así como números de rifa (que ya están disponibles en el Estudio Migliaro) y alcancías», comentaron las referentes de nuestro medio. Además, se están ajustando detalles para una actividad solidaria en Parque Solari, propuesta por un colectivo de peluqueras salteñas, por iniciativa de Alejandra Madruga, donde la idea es realizar cortes de cabello a beneficio de Teletón.

En cuanto a estas recorridas previas a la transmisión, señaló Elhordoy que «en realidad siempre se hacen, pero este año se intensificaron bastante y el mensaje es otro, viendo este panorama (de pandemia) el objetivo es adaptarnos, ya que hacer lo mismo del año pasado no se puede». A propósito de otros años, Brea sostuvo que «el éxito era juntar mucha cantidad de gente, pero ahora tienen que ser actividades efectivas pero que no signifiquen presencialidad. Por ejemplo este año se cumplen diez años de las muzzarelas solidarias que se hacen en Paysandú, donde se cerraba la calle en una pizzería y era una tremenda movida, este año se apostará a los delivery».

El trabajo de Teletón referido específicamente a los tratamientos médicos también ha sufrido cambios este año. Es así que «el viernes 13 de marzo apareció el Covid y el lunes mismo ya estábamos con el teléfono organizando todo, por ejemplo con ‘Teletón en casa’, una web con varios videos para hacer tratamientos, algo que acompaña a las familias. A la semana siguiente se empezó con tratamientos por videoconferencias y se utiliza mucho la telemedicina, lo que llamamos Tele-Rehabilitación», dijo Brea.

Informaron que «de Salto son 145 niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 18 años. Eso es población activa, es decir que fueron alguna vez o que están yendo. Algunos van y vienen. Son tratamientos largos, quizás un niño empieza a los 2 años y sigue hasta los 18. Se utilizan los dos centros, el de Montevideo y el de Fray Bentos».

TELETÓN EN NÚMEROS

Pero además, compartieron otros números importantes para entender el funcionamiento de Teletón:

-14 años de trabajo en rehabilitación infantil en Uruguay.

-2 centros de rehabilitación: en Montevideo y en Fray Bentos.

-Más de 4.500 niños y adolescentes atendidos hasta el momento.

-426.000 intervenciones terapéuticas realizadas.

-Cada año ingresan entre 250 y 300 niños por primera vez.

-Más del 60% de los usuarios proviene del interior del país.

-110 funcionarios integran el equipo.

-110 voluntarios acompañan el trabajo en los centros durante todo el año.

-El día del Evento Teletón se suman más de 1.000 voluntarios.

-Más de 70 Movidas Ciudadanas a beneficio de la Fundación en todo el país.

-Presupuesto anual requerido de US$ 3.500.000.