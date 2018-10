El domingo 14 de octubre se realizará el 5to Encuentro de ex curas en San José.

El grupo de ex curas en Uruguay surgió en el 2016; primeramente se formó un grupo de ex curas de la Diócesis de Salto. Se conversó con el Padre José García para hacer el primer encuentro que se hizo en el 2017 en Salto y luego vivieron otros encuentros. La idea del grupo es compartir la fraternidad a partir de personas que vivieron en un momento el ministerio sacerdotal. Son encuentros con la familias. Hay personas que tienen diferentes trabajos. Se comparten las vivencias personales, un informe de la comisión del Clero, un informe de visita a encuentro latinoamericano en Buenos Aires de Sacerdotes Casados de

América Latina.