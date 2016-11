El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de Salto, realizará este sábado 26 de noviembre, las Segundas Jornadas de Consultorio Jurídico de Salto, las que se cumplirán en el Aula Magna Eugenio Cafaro del Centro Universitario del Noroeste (exRegional Norte), donde los temas a tratar serán “La Negociación en el ejercicio del profesional del Derecho” y “El interrogatorio judicial de niñas, niños y adolescentes”.

También, se homenajeará al docente de esa casa de estudios, Dr. Luis Raúl Rossi Baethgen, quien luego de muchos años, abandona la docencia en nuestro departamento, como titular de la cátedra de Técnica Forense I (asignatura de 5º año de la carrera de abogacía).

Con EL PUEBLO dialogaron los Dres. Darío Menoni y Diego Rodríguez, además de la estudiante Patricia González, quienes informaron respecto a la actividad.

Por su parte el Dr. Darío Menoni, dijo que “las 2das. Jornadas de Consultorio Jurídico de Salto, del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, evento académico donde expondrán algunos disertantes, respecto a temas que nos parecen importantes abordar”.

“En esta oportunidad los ejes temáticos serán básicamente Negociación e Interrogatorio de Testigos. Negociación, porque es un tema en el cual Facultad no prepara mucho al estudiante, aprendiendo sobre la misma a través de la práctica, y sin tener una técnica de negociación, sino que más bien de la forma y lo que uno va aprendiendo de la propia experiencia que adquiere”, señaló el profesional.

A la vez que informó que “también tenemos que tener en cuenta que nosotros lo primero que pensamos cuando se nos presenta un caso, es en iniciar una demanda y muchas veces hay cosas que pueden solucionarse en menor tiempo y dando la satisfacción a ambas partes a través de la negociación, por lo cual para que nos hable del tema invitamos a la Dra. María Cristina Hernández Amarillo, docente del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) y de una materia opcional de Facultad de Derecho, llamada precisamente Métodos Alternativos y Gestión para la Resolución de Conflictos”.

Menoni dijo que “el otro eje temático es Interrogatorio de Testigos, que estará a cargo del Dr. en Psicología Alejandro Vásquez Echeverría, cuestión que la aprendemos de la práctica pero que no conocemos con rigor científico, la mejor forma técnica de aprovechar a veces un interrogatorio, sucediéndonos a veces que, sobre todo cuando se inicia la carrera, en algunos temas puntuales como puede ser el interrogatorio de niños y adolescentes, no estamos preparados para eso, entonces, las ponencias serán sobre todo buscando llenar esos vacíos que tenemos en la capacitación, estando encargado de dicho tema, el Dr. en Psicología, Eduardo Vázquez, quien planteará el estilo de interrogatorio mencionado, pero desde el punto de vista de la psicología, cómo funciona el tema de la memoria, cuál es la mejor forma de acercarse, enfocado en prepararnos en algo en lo que carecemos de preparación”.

NEGOCIACIÓN

Mientras que el Dr. Diego Rodríguez destacó que “el llegar a un acuerdo entre las partes, es una corriente muy fuerte que se está dando actualmente, la que busca salir del encasillamiento de todo lo que es o pretende ser un Abogado tradicional, litigante, para arribar a lo que es la negociación, apuntando al acercamiento de las partes, lo cual para nosotros es clave”.

“Y en cuanto al interrogatorio, consideramos fundamental prepararnos al respecto, pues con la reforma del proceso penal que se viene, es importantísimo entender que el interrogatorio de testigos en el nuevo proceso, que servirá también para el área civil, precisará de que los profesionales estemos empapados de preguntas, de conocimientos, de respuestas rápidas, y de un veloz razonamiento, a los efectos de saber preguntar y aprovechar la respuesta de la mejor manera, lo cual en la Facultad no nos han enseñado. Por eso en dicho tema el disertante será el Dr. Fernández Dovat, ex Fiscal Letrado, con una basta experiencia en materia penal, que lo hará desde la óptica del nuevo Código del Procedimiento Penal, al haber sido parte en la reforma del mismo en representación de la Asociación de Magistrados”, expresó el abogado.

La última ponencia estará a cargo del Dr. Luis Rossi, y tratará sobre “El testigo de la parte contraria, ¿un desconocido?, y se enfocará básicamente en lo que es esa interrogación a un testigo que no es el que un abogado propone.

Sobre este asunto la estudiante de Consultorio Jurídico, Patricia González, manifestó que a dicho Profesor, los estudiantes, con el respaldo del equipo docente “le haremos un reconocimiento y homenaje, en agradecimiento a su dedicación a la docencia en la materia Técnica Forense I”.

Destacó la importancia “que tiene la participación en las Jornadas, tanto de los estudiantes, como de los egresados. Esto es para continuar con un proceso de aprendizaje y de actualización, por lo cual traemos a colación uno de los Mandamientos del Maestro Eduardo J. Couture, quien nos enseñó que: “Estudia, el derecho se transforma constantemente, si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado”.

En cuanto al costo de la matrícula, la recaudación será con el fin de cubrir los costos de la actividad académica, cuyos costos serán, para estudiantes $100 y para profesionales $200.

Comenzará a las 8:00 horas, culminando a las 13:00; las acreditaciones serán a partir de las 7:45.