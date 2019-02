Ana Laura Farías es Terapeuta formada en Hipnoterapia y Coaching ; se trata de terapias que permiten atender diversas patologías. La hipnosis clínica, también conocida como hipnoterapia, es una herramienta poderosa y eficaz para mejorar la salud y bienestar de las personas.

Como terapia psicológica, la hipnosis recibe el nombre de “Hipnosis clínica”, y permite que el paciente experimente una sensación de profunda relajación, mientras su atención se focaliza hacia su interior(sus emociones y sensaciones internas) y hacia las sugerencias adecuadas hechas por el terapeuta, que le ayudan a hacer cambios positivos.

La hipnosis no es un estado de sueño profundo en el que la persona pierde la voluntad, el control y la conciencia, sino que se caracteriza por inducir al paciente a una condición llamada trance, en la cual está en realidad en un estado mejorado de la conciencia, concentrándose totalmente en lo que el terapeuta le va diciendo. Se busca que el paciente se deje llevar, porque si no se deja llevar no hay hipnosis.

Por otra parte el coaching es una disciplina nueva que nos acerca al logro de objetivos permitiéndonos desarrollarnos personal y profesionalmente. Es una competencia que nosa ayuda a pensar diferente, a mejorar las comunicaciones que mantenemos y profundizar en en nosotros mismos.

“Los terapeutas utilizamos estas técnicas para tratar el área conductual y cognitiva de los pacientes; ello trae muchos beneficios que redundan en la salud integral” – afirmó la terapeuta.

Se trabaja por sesiones y está incluida la terapia de Coaching y técnicas de relajación para que los pacientes puedan acceder a una mejor calidad de vida.

Dichas terapias se tratan situaciones de stress, ansiedad y otros trastornos emocionales.

Durante las sesiones el paciente entra en una especie de sueño hipnótico donde toma contacto con imágenes y recuerdos; luego del proceso que dura aproximadamente treinta minutos la persona despierta como si hubiera experimentado un profundo sueño y se siente absolutamente relajada.

Estas terapias actúan como refuerzo de los tratamientos convencionales.

La hipnoterapia se puede aplicar a muchos trastornos psicológicos, emocionales y físicos. Se utiliza para aliviar el dolor crónico, el dolor agudo repetitivo, el dolor de los problemas psicosomáticos (por ejemplo, cefaleas, migrañas, fibromialgia, dolor por cáncer, etc.), para la preparación al parto y para reducir la necesidad de analgésicos.

Además, la hipnoterapia está especialmente indicada para reducir el estrés y superar las adiccionescomo el tabaquismo y el alcoholismo, los trastornos del sueño, los problemas sexuales y los trastornos de alimentación. Por consultas: comunicarse al tel: 47379734 Apolón 2878. Horarios de atención – de 9 a 20.00 horas. Niños a partir de doce años en adelante.