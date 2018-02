Salimos del Municipio a las dos de la madrugada, con integrantes del Comité de Crédito Local, en un confortable ómnibus de la empresa Jota Ele; previo a la partida, aguardamos unos minutos a que arribara dicha unidad desde Pueblo Quintana, la cual, en su recorrido, iba levantando gente de diversas localidades, que también participarían del Tercer Encuentro Nacional del Comité de Crédito Local – Programa Micro Crédito Rural. El Analista de Crédito, Nelson Albernaz, era el guía; cuando lo vimos bajar del ómnibus, todos nos movimos hacia la unidad; como era de suponer, el termo y el mate, el inseparable compañero de todas las horas, también acompañó a la delegación. Un viaje inolvidable; descubriendo nuevos paisajes, donde la forestación va en aumento, enormes hectáreas de eucaliptos, mucho movimiento de camiones con zorra en las rutas cargados de postes. Mientras el sueño no nos vencía, tratábamos de ir quedando con imágenes de lo que nuestros ojos observaban.

Tras un viaje de cinco horas, llegamos a Durazno, la ciudad de los plátanos y los jardines. A las siete y treinta de un sábado, la mayoría de la población, descansaba, no habiendo movimiento en sus calles.

El lugar donde se realizó el Tercer Encuentro, fue el Complejo Ernesto de León, contando con una comodidad impresionante.

Del mismo participaron delegaciones de todo el país. Unas trescientas personas se hicieron presentes en el evento, el cual fue muy bien organizado de principio a fin.

El programa a desarrollarse fue el siguiente: entre las 8:00 y las 9.00 se realizó la recepción y la acreditación de los participantes. De 9:00 a 9:30 hrs, se efectuó la bienvenida y la presentación del evento. Entre las 9:30 y las 10:15, se desarrollaron los Talleres; y, entre las 12:30 y las 13:30, se hizo un paréntesis para el almuerzo.

Retomada la actividad, hasta las 14:00 hrs. se otorgaron los premios a los mejores videos. Desde la finalización e dicha premiación, hasta las 15:30, se llevó a cabo la actividad de síntesis del encuentro, para culminarse con el cierre, que sucedió a las 16:30 hrs. La atención, en todo momento, fue excelente.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

“Satisfacer las necesidades financieras de corto plazo de la población rural que no tiene acceso al crédito formal”.

También, “fortalecer la organización a nivel local, que defina el uso de los fondos, basándose en la confianza, el conocimiento y el control social”.

“Generar fondos locales que cubran las necesidades de consumo y productivas a nivel local”.

NELSON ALBERNAZ – ANALISTA Y RESPONSABLE DE LOS CRÉDITOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SALTO Y ARTIGAS

Nelson Albernaz, quien es integrante del Comité de Micro Crédito Rural y vive en Guaviyú de Arapey, fue entrevistado en conjunto con un periodista amigo de Radio Ibirapitá de San Gregorio del Polanco, Juan Manuel Pedrozo.

El entrevistado comenzó diciendo que proviene de “un pueblo muy chico; cuarenta casas, a cuarenta km de la zona donde vive el amigo y corresponsal de Diario EL PUEBLO”. Agregó que, “hicimos cinco horas de viaje, por ruta 4, 31 y la 5, hasta llegar a Durazno”.

¿Qué impresión se lleva de este Tercer Encuentro?

Yo creo que fue muy positivo; hay gente que decía que posiblemente se veía poca gente, pero no es poca gente. Convocar en una zona rural, en tiempo de zafra, con gente que está con todo el laburo de esa zona, y que de quinientas personas vengan trescientas, es una muy buena convocatoria. Además, se sacaron resultados muy importantes, que enriquece los encuentros. De acá van a salir resoluciones del Ministerio, basadas en las diferentes peticiones que han hecho los integrantes de Crédito?

¿Qué cantidad de socios se tiene actualmente, en una herramienta que es tan importante para la gente que vive en el medio rural?

Son alrededor de tres mil quinientas personas que tiene Crédito; pero se han dado más de treinta mil créditos durante estos once o doce años del proyecto.

¿Está trabajando prácticamente en todo el departamento?

A mí me toca toda la zona este del Departamento de Salto. Incluye más de la mitad del mismo; y también me corresponde el Departamento de Artigas, donde hay quince Comités de Crédito.

¿Qué consejo le puede dar a la gente, sobre todo a la juventud, que muchas veces no tienen un peso para hacer un emprendimiento; no tienen recursos, posiblemente, y ahí está la solución que es una puerta de escape para tantas cosas?

La gente joven tiene las puertas abiertas; ha habido muy buenas experiencias dentro de los Comités; pero también, ha habido algún joven irresponsable. Muchas veces el Comité se cierra a la gente joven, porque uno fue irresponsable. Aunque, la zona del amigo de EL PUEBLO, se han dado hasta el momento 998 créditos. Hubo un incumplimiento de 8 personas que no terminaron de pagar su crédito. Yo creo que viene una recuperación; que viene a ser un 99% y si lo toma en cantidad de plata, viene a ser un 99,5. Creo que la gente es muy responsable.

Los créditos, con un interés, son muy baratos; donde tienen una presión del vecino que, si no paga, no me lo dan a mí. Son cosas de un compromiso de palabra con muy poco papeles.

Entonces, veo y creo que la gente se siente más responsable de lo que tiene que ser.

En cuanto al monto mínimo y máximo de crédito, ¿cuál es y para qué cosas puede dar el Micro Rural?

Hay créditos de libre disponibilidad, donde lo máximo es cinco mil pesos; lo mínimo, no existe. Se puede sacar mil pesos, en tres, seis o doce cuotas, que son lo máximo.

A medida que se va cumpliendo, se va ampliando a ocho, diez y doce mil pesos, que es lo máximo de los créditos de libre disponibilidad.

Es para comprarse cualquier cosa, por ejemplo: un par de lentes, muebles o lo que sea.

Después está lo productivo, que es para comprar algo más, que te produzca en el ingreso de plata; puede ser una motosierra, la moto para ir a trabajar, herramientas, etc.

La primera vez, es hasta doce mil pesos; donde, si se cumple bien, se va a dieciocho, veinticuatro, treinta y hasta cuarenta mil pesos.

Luego existe el crédito de vivienda, el cual, una primera vez, da hasta doce, dieciocho, veinticuatro y el límite, que son treinta mil pesos. Ahí si se debe firmar; varios miembros de la familia que tengan sueldo, como responsables, si es que viven dentro de la vivienda.

Nelson Albernaz de la lista de Micro Crédito del Departamento de Salto, ha sido un gusto haber conversado con usted, para Radio Ibirapitá de San Gregorio del Polanco y Diario EL PUEBLO de Salto.

Muchas gracias a ustedes por la entrevista.