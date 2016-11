“El temor al terrorismo es algo serio y concreto porque ya no hay más una ciudad tranquila, libre de eso. Los mayores ataques han sido en ciudades como París, Bruselas, Londres, que son ciudades que siempre han sido pacíficas. El terrorismo internacional, sobre todo el terrorismo islámico es algo que fragmentó esa tranquilidad, hace a una situación complicada y a que tengamos que convivir con eso. El objetivo del terrorismo es que la gente viva con miedo y lo importante es seguir adelante”, sentenció el embajador de Italia en Uruguay, Gianni Piccato al ser abordado por EL PUEBLO momentos previos a la firma del pacto de amistad entre la Intendencia de Salto y la comunidad de Caldonazzo (Italia) en la mañana de ayer en las afueras del Palacio Córdoba.

El diplomático habló del terrorismo internacional y también de la situación que atraviesa su país a raíz de la gran masa de inmigrantes que se refugia en Europa como consecuencia de la guerra en medio Oriente. Piccato reconoció que Italia es uno de los países que más siente el impacto de estas olas migratorias junto a Grecia y España y afirmó que por año llegan entre 150 y 200 mil personas, de las cuales muchas han sido rescatadas del mar.

OLA MIGRATORIA “REPERCUTE EN LA RELACIÓN” EUROPEA

“Italia está en el frente de este problema porque está lindera al mar Mediterráneo, junto con España y Grecia, que son las que más sienten el impacto de estas olas migratorias, sobre todo las que vienen de Asia y África en estos momentos. Estamos acostumbrados a recibir personas, a rescatarlas del mar, porque es una situación realmente dramática y es un problema que se ha vuelto de toda Europa y eso repercute en la relación que tenemos con todos los países europeos, pero estamos trabajando para que haya una sinergia entre los países”, comentó el diplomático.

LLEGAN ENTRE 150 Y 200 MIL PERSONAS AL AÑO

Se está hablando que llegan entre 150 ó 200 mil personas en el año y de estas, muchas han sido rescatadas del mar, informó el embajador de Italia en nuestro país.

Sobre la respuesta que el ciudadano italiano da a esta situación, esgrimió que “la población normalmente es muy hospitalaria”. En este sentido, agregó, “hemos sido emigrantes nosotros y conocemos todo lo que significa esa vivencia y esa problemática”.

Respecto a las consecuencias de esta masa de inmigrantes en el ámbito laboral italiano, Piccato comentó que “Italia es un país que está envejeciendo y la llegada de personas que puedan trabajar es bienvenida de alguna manera porque es un lugar donde hay posibilidades de trabajo, si la migración está legal y es controlada” no habría inconvenientes en ese sentido.

Sin embargo, reconoció que su país pasó por una crisis económica hace algún tiempo y eso se reflejó en el problema laboral “pero ya estamos saliendo de eso y al final de nuestro túnel”.

EL TERRORISMO ISLÁMICO “FRAGMENTÓ” LA TRANQUILIDAD

La inmigración “es un problema digamos que de orden público y ahora también es un problema que se refleja en el terrorismo internacional. Porque no se trata solo de personas que están buscando nuevas perspectivas o nuevas realidades, sino también llegan personas que están metidas en lo que es esta globalización del terrorismo y eso es en lo que hay que tener cuidado”, reconoció el italiano.

“El temor al terrorismo es algo serio y concreto porque ya no hay más una ciudad tranquila, libre de eso. Los mayores ataques han sido en ciudades como París, Bruselas, Londres, que son ciudades que siempre han sido pacíficas y el terrorismo internacional, sobre todo el terrorismo islámico es algo que fragmentó esa tranquilidad, hace a una situación complicada y a que tengamos que convivir con eso. El objetivo del terrorismo es que la gente viva con miedo y lo importante es seguir adelante”, puntualizó.

En este sentido, aseguró que el gobierno de Italia “trabaja para que haya condiciones de seguridad en los límites objetivos que podemos y creo que se está haciendo un buen trabajo”, concluyó.

El 40 % de los uruguayos es de origen italiano y 115 mil tienen la ciudadanía de ese país pero residen en Uruguay

El 40% de la población de nuestro país es de origen italiana o tiene algún vínculo con este origen, comenzó diciendo a EL PUEBLO, el embajador de Italia en Uruguay, Gianni Piccato, en oportunidad de la firma del pacto de amistad entre la Intendencia de Salto y la comunidad de Caldonazzo (Italia), realizado en la mañana de ayer en el Palacio Córdoba.

El diplomático dijo también que actualmente hay 115 mil ciudadanos italianos residenciados en Uruguay y “hay mucha gente que está interesada en obtener la ciudadanía italiana, hay mucha gente que está en busca de su origen y eso es muy positivo, demuestra que ese vínculo sigue siendo vital”.

Piccato, desmintió las demoras en los trámites para obtener la ciudadanía italiana en nuestro país y al respecto dijo “estamos trabajando para que eso salga adelante”. Asimismo, esgrimió que “hay que presentar toda una documentación que no es fácil de conseguir en muchos casos si el ancestro es el tatarabuelo hay que tener todo el histórico de la familia y es una reconstrucción que incumbe a los ciudadanos. Sobre el plazo para la expedición de la ciudadanía agregó “al momento en que se presenta la solicitud como máximo puede llevar unas semanas o unos meses y eso depende de la exactitud de los documentos presentados que deben ser evaluados y eso es lo que puede demorar un poco, pero si todo está cierto se continúa rápidamente”.

El embajador italiano se refirió también a las tradiciones “muy vinculadas” entre ambos países, fruto de una comunidad italiana que en el siglo XIX “contribuyó al desarrollo de este país y eso se ve en los bienes artísticos, arquitectónicas y muchas otras cosas más, junto a la sociedad española”.