Con un enorme potencial para nuestra salud y belleza, se instaló un destacado sistema en nuestro departamento, que trae consigo el bienestar físico y mejor estética, de la mano de una inmejorable calidad de vida.

El nuevo método en Uruguay viene siendo reconocido luego de su instalación en el medio tanto por uruguayos y turistas, que luego de comenzar los diversos tratamientos, comienzan también a sorprenderse con los resultados obtenidos y en muy poco tiempo.

Convocamos a la creadora de la idea de su instalación aquí, María José Mazzoncini, para que nos brinde detalles sobre ésta novedosa técnica:

¿A que le llamamos THERMOCYCLING?

Se llama así, a la cápsula que contiene Spinning, Ozono e Infrarrojo, siendo una técnica nueva para Uruguay.

¿Cómo acciona en el organismo?

En el organismo acciona para la estética, pero lo que es más importante, es que logra conseguir una excelencia en salud y una mejor calidad de vida.

¿Cómo es el funcionamiento de la cápsula?

La cápsula cuenta con dieciséis funciones, cada una de ellas destinadas al requerimiento de salud o estética que la persona necesite, actuando en base a ozono e infrarrojos, que llega al organismo por medio de los poros de la piel.

La duración del tratamiento por día, es de aproximadamente 30 minutos.

¿Cuáles son los beneficios de la Ozonoterapia?

Ozonoterapia, es una técnica médica que utiliza el ozono como agente terapéutico en un gran número de patologías.

Es totalmente natural, con pocas contraindicaciones, así como una buena alternativa en el tratamiento de algunos casos.

Podemos decir que la Ozonoterapia es la saturación de oxígeno en el organismo a través de la Insuflación (inyectando un gas especial en una cavidad, generalmente con fines curativos) de una mezcla de Oxígeno y Ozono al cuerpo por diversas vías.

¿Cómo actúa?

En nuestro cuerpo actúa como antioxidante y como inmuno-modulador (estimula los glóbulos blancos), lo cual aumenta las defensas en el organismo ante agresiones externas como las infecciones y la detención de células mutágenas (agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética de un organismo, incrementando la frecuencia de la mutación por encima del nivel normal) que pueden producir cáncer o enfermedades autoinmunes.

Con los glóbulos rojos se incrementa la liberación de oxígeno, generando un mayor transporte de oxígeno a las células, mejorando la función celular y la circulación en general.

Se puede decir también que el ozono es un poderoso germicida: elimina bacterias, virus y hongos.

La Ozonoterapia

Mejora el sistema inmunológico, activa la circulación y oxigenación de la sangre, mejora las defensas contra infecciones, reduce el colesterol y triglicéridos, favorece la desintoxicación, controla las alergias, ayuda al organismo a soportar mejor otros tratamientos como las quimioterapias y radioterapias, mejora la calcificación de los huesos.

Ayuda a recuperarse de la artrosis, hernias de disco, pié diabético, hepatitis, infecciones urinarias crónicas, protastasis, Osteoporosis, hemorroides e infecciones genitales.

También se usa para curar la piel, cicatrices, estrías, heridas resistentes, quemaduras, hongos en general, herpes simples. Diríamos que el abanico de patologías es muy amplio.

Importante recalcar que no tiene consecuencias colaterales con otros tratamientos y no compite, si no es aleatorio a cualquier otra aplicación médica.

Rayos Infrarrojos

Es una luz compuesta de energía electromagnética, sus ondas son más cortas que la de un microondas pero más largas que los rayos de luz visible.

El cuerpo humano recibe y emite naturalmente esta luz.

El Infrarrojo se usa en Terapias de Fisioterapia y en este caso actúa como un antiinflamatorio

Los efectos en el organismo son: antiinflamatorio, aumenta el metabolismo, sudación, anti-contracturante, antiespasmódico, relajante muscular, alivia el dolor, aumenta el crecimiento celular y tisular, actúa como vasodilatador, como sedación y relajación en general.

¿Cuándo se comienzan a ver resultados?

Los resultados son relativamente en un corto plazo.

Por lo general, pueden observarse en la cuarta sesión, pero en muchas oportunidades se los puede apreciar en la primera en cuanto a salud.

¿Dónde podemos conocer el nuevo sistema y asesorarnos?

Nos encontramos en el Club de Fitness Be-Fit del Club de Pesca. De lunes a viernes de 7 a 12 am y de 16 a 22 has. Pero además, pueden comunicarse por medio del celular: 099734511, que gustosos los asesoraremos.

Contamos con cuponeras de seis y doce sesiones, que adquiriéndolas al contado, nuestros clientes van a recibir el 10 % de descuento.

Trabajamos con Tarjetas VISA, MASTER, MAESTRO red BROU, OCA Y CABAL en 6 Y 12 cuotas.

Los esperamos para conocer ésta nueva propuesta en tratamientos estéticos y que logren mejorar su calidad de vida.