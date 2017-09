Ing. Gabriel Rodríguez, Presidente de la Delegación Uruguaya en Salto Grande sostuvo que se trató de “información errónea en su mayoría, de la cual no se nos consultó nada al respecto”

La noticia trascendió tras la publicación del diario “El Sol” de Concordia, de la pasada jornada, donde se afirmó que, la sucesión en el cargo del Ing. Francisco Pérez (Argentina), Gerente General de la Represa de Salto Grande, por el también argentino y actual Jefe de Hidrología, Ing. Manuel Irigoyen, sería el motivo por el cual ambas delegaciones que conforman CTM (Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) –entre Uruguay y Argentina-, se encontrarían inmersas en un enfrentamiento, al considerar que dicha designación habría sido adoptada sin la previa consulta a la Delegación uruguaya.

Al respecto, EL PUEBLO dialogó con el presidente de la Delegación Uruguaya en CTM, Ing. Gabriel Rodríguez, quien negó enfáticamente que haya un trasfondo político que propiciara una molestia entre las delegaciones de ambos países.

-El cambio de jerarca en la Gerencia General por parte de la Delegación Argentina, ¿provocó en enfrentamiento entre las Delegaciones?

La política de CTM es que, los temas que respectan al Directorio, se tiene que hablar internamente y no por medio de la prensa. Lo que sí le puedo decir sobre la información que salió publicada en Concordia y también en Salto, sobre la cual no fuimos consultados, por lo tanto carecemos de responsabilidad en ellas; es que la gran parte de la misma, no es correcta; lo que la transforma en una verdad a medias y en una información que tergiversa el tema.

Por eso es que no deseamos entrar en detalles, porque nos parece que, estamos ante temas que deben de ser tratados internamente por el Directorio, en el Directorio, no contribuyendo, a nuestro entender, que un organismo de la importancia de Salto Grande, fomente este tipo de publicaciones que, como le mencioné, son incorrectas en su gran mayoría.

Por lo tanto, ¿se niega la existencia de una problemática que responda a un trasfondo político entre ambas delegaciones?

Absolutamente. Eso es parte de la imaginación de quienes escribieron y difundieron esa nota, que repetimos, encierra verdades a medias, con información errónea en su mayoría, de la cual no se nos consultó nada al respecto.

TRASCENDIDO

El diario de la vecina orilla “El Sol”, publicó en el día de ayer la confirmación de que se habría producido un enfrentamiento entre las Delegaciones de Uruguay y Argentina que conforman la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM), tras la remoción del cargo de Gerente General de la Represa de Salto Grande, del Ing. Francisco Pérez (quien respondería a la expresidente Argentina Cristina Fernández), por el Ing. Manuel Irigoyen, actual Jefe de Hidrología, quien a su vez respondería al actual partido de gobierno del hermano país y al Presidente Mauricio Macri.

El supuesto malestar de la Delegación Uruguaya –desmentida por su Pte. Ing. Gabriel Rodríguez-, habría surgido por la inconsulta decisión, la que iría a contramano de la tradicional costumbre de adoptar resoluciones de esa envergadura, en conjunto.

EL PUEBLO accedió a información extraoficial, que apunta a que la verdadera razón desencadenante de un malestar que sí existió, pero que parece haberse desvanecido, por el momento; fue que, no solamente se pretendió por parte de la Delegación Argentina la asunción en el cargo de Gerente General del Ing. Irigoyen, sino que también se procuró obtener otros cargos, lo que provocó la reacción de los miembros representantes de Uruguay, por entender que las formas tradicionales de encarar dichos asuntos, no fueron debidamente discutidos, siendo unilateralmente resueltos por parte de la Delegación Argentina.

De acuerdo con lo publicado por el vespertino de nuestro medio La Prensa, fuentes allegadas a la CTM de Salto Grande, hicieron trascender de forma no oficial que, “si este diferendo, que ya lleva 14 días, no se soluciona, el tema será elevado a ambas Cancillerías para dirimir la cuestión. Al presente, esta situación ha cortado de hecho el diálogo entre ambas delegaciones ante la CTM de Salto Grande y postergado el tratado y decisión de varios temas que el órgano administrador de la represa binacional tiene y es deseable se resuelvan en el más breve plazo”.