Nazareno, Julia, Emiliano y Micaela, son los protagonistas de esta innovadora modalidad educativa llevada adelante por el “Club de Niños” de barrio La Tablada de nuestra ciudad, en la cual en un pequeño estudio de televisión, son entrevistadas personalidades tales como el presidenciable Ernesto Talvi, el ex Presidente Sanguinetti o el Intendente de Salto Andrés Lima. EL PUEBLO dialogó con Facundo Molina (encargado del lugar), educadoras y los responsables del proyecto, quienes brindaron una perspectiva del desarrollo de las actividades realizadas.

Facundo Molina

¿Hace cuánto tiempo que está al frente del “Club de Niños”?

Hace exactamente unos 10 años.

¿Cuál es la actividad que se desarrolla?

Principalmente trabajamos en proyectos que son complementarios a la educación formal, a contra horario, lo cual es un requerimiento, de que los gurises que concurren al “Club de Niños”, se encuentren escolarizados en la escuela o en el liceo.

¿Quién gestiona actualmente la institución?

Hace dos años que está siendo gestionado por COPZES, que es una cooperativa de ex funcionarios del Club. Hemos logrado en este tiempo, una continuidad de más de sesenta gurises a diario, que antes no se lograba tener, ni por la propuesta, ni por lo que se les podía brindar con la asociación civil que estaba anteriormente.

¿Es el único formato de este estilo aquí en nuestra ciudad?

No. En Salto existen ocho Clubes de Niños. Nosotros formamos parte de la Coordinadora, por medio de la cual se realizan actividades en conjunto. El pasado 24 de septiembre, se llevó a cabo un encuentro deportivo y de recreación en Don Bosco, por ejemplo. La actividad que desarrollan los niños.

Los gurises han entrevistado a personalidades como al candidato a Presidente Ernesto Talvi, quien recientemente nos visitó; al ex Presidente Julio María Sanguinetti y al Intendente de Salto Andrés Lima.

¿Es importante para el Club recibir el apoyo de personas como las que nombró que forman parte del quehacer público?

Sí, por supuesto. Nosotros lo que pretendemos es que nuestra propuesta educativa se difunda, ya que creemos que es diferente, que es innovadora, y que cuanto más gente la conozca, mejor.

EDUCADORAS

¿Cuál es la función que desempeñan y desde cuándo trabajan en la institución?

Luciana Arieta: Soy educadora, además de Secretaria de la Cooperativa, de lo que denominamos “Panditas”, desde hace 5 años.

Luján Porto: Educadora de los “Castores”, grupo de niños que nuclea a las edades desde los 8 a los 10 años, siendo 3 años que trabajo en el Club.

Macarena de los Santos: Soy la Maestra del Club de Niños de La Tablada, en la parte de apoyo pedagógico, siendo poco el tiempo que trabajo aquí, unos 5 meses aproximadamente.

Sofía Bremermann: Soy educadora, de los “Lovatos”, que son los niños ya más grandes, entre 11 y 14 años. Trabajo desde hace unos pocos meses.

¿Cuántos niños concurren y cuál es la metodología de trabajo?

LA: Son unos 60 niños que asisten todos los días, de 13:00 a 17.00 horas. Están separados en tres grupos, por edades, “Panditas” de 4 a 7 años, los “Castores” de 8 a 10 años, y los “Lovatos” de 11 a 14 años.

Trabajamos en base a proyectos, contenidos, haciendo el plan anual de trabajo a principio de año; nos regimos por el contenido que elegimos, en base l que vamos planificando las actividades.

IDEÓLOGOS DEL PROYECTO TKCHANNEL

Carlos Pucholo, Cristian Telis y Enrique Leivas, son las tres personas que idearon el proyecto que se lleva adelante en el “Club de Niños” de barrio La Tablada. También, son los encargados de preparar a los jóvenes periodistas en la actividad que desarrollan, a la que se les suman editores, camarógrafos y demás integrantes del pequeño canal que se emite por medio del link: tkchannel.org, y por Facebook: tkchannel.

Tkchannel es un proyecto del “Club de Niños”, el cual se comenzó de a poco, primero con los niños se comenzó a grabar y a editar, y hoy en día ya lo hacen todo solos, desde la grabación, el audio, formular las preguntas de las entrevistas, etc.

Ya han entrevistado a varias figuras de Salto y de otros lados. También se tienen corresponsales en Miami y en Montevideo, y un programa de radio llamado “Extremo”, que se emite los martes a partir de las 17.00 horas hasta las 18:00.