Esta semana estuvimos en la Capital del País gestionando varios temas para el Departamento y la Región. Estamos pensando en la urgencia de los temas de hoy, pero también en lo que vendrá por delante para el País.

Estuvimos junto al Sub Secretario de Transporte y Obras Publicas y el Presidente de INALOG Ing. Álvaro Olazábal hablando principalmente de la Navegabilidad del Río Uruguay, tema que nos ocupa fuertemente, ya que estamos convencidos que se trata de una gran oportunidad para el futuro del Departamento y toda la Región conformada por 3 países (Uruguay, Argentina y Brasil).

Este tema también lo abordamos con el Secretario de la Presidencia de la República Alvaro Delgado, quien ha manifestado un gran compromiso junto al Presidente de la República con respecto a esta gran obra.

Otro tema que estuvo presente en nuestra nutrida agenda capitalina fue la Central Hortícola del Norte, que estará ubicada en nuestro Departamento. Allí, junto a Aquiles Mainardi mantuvimos reuniones con Delgado y el Sub Director de la OPP José Luis Falero, buscando las mejores opciones para que esto se ponga en marcha de una vez por todas.

Se trata de otra gran oportunidad para la región, por fin las frutas y verduras que produce el Departamento no tendrán que viajar cientos de kilómetros y aumentar su costo para llegar a los hogares de Salto y los Departamentos vecinos.

En este marco también estuvimos con la Directora de la Agencia Nacional de Desarrollo.

El proyecto “El Milagro” de gran inversión para Salto estuvo en la agenda que mantuvimos en tres de jornadas de mucho trabajo.

Obviamente la problemática del Turismo Termal no estuvo ajeno a nuestros reclamos, y así es que, junto al Secretario de Presidencia y el Sub Secretario de Turismo Remo Monzeglio, a quienes les presentamos nuestras profundas preocupaciones por la situación en que se encuentra este sector, destacando las diferencias que él mismo tiene con el Turismo de Sol y Playa.

Estamos en una situación compleja, pero es cuando más activos en las gestiones nos tiene que encontrar a los actores políticos de Salto, porque estamos convencidos que esto, es entre todos. En ese camino nos van a encontrar.

Dr. Carlos Albisu