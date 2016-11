Muestra permanece abierta hasta el 11 de noviembre en el Anexo del Palacio Legislativo

Desde Montevideo, por Wenceslao Landarin

“Es una exposición que determina la escala democrática que pretenden tener mis obras: está a disposición de todos y en un lugar especial, el parlamento”. Esas fueron las palabras que tuvo el arquitecto y artista plástico salteño César Rodríguez Musmanno con EL PUEBLO, al momento mismo de la inauguración de una muestra más de las

innumerables que se ha desarrollado a lo largo de su destacada trayectoria. “Ojito”, como se lo conoce popularmente, a sus 89 años de vida, y con algunas dificultades en cuanto a su salud, sigue trabajando en su taller, extremo que confirmó una vecina, que concurrió a la muestra, al decirnos que se escucha la voz de Carlos Gardel, mientras el artista crea. Justo el día en que se festeja en Uruguay la labor de los artistas plásticos y visuales (24 de octubre), rodeado de amigos, tanto de su vida artística como política, de salteños que viven en la capital y de autoridades e integrantes de organizaciones sociales, el artista llego al hall del edificio Anexo del Palacio Legislativo junto a su compañera, Mirtha Talda Andrasik. Un centenar de personas lo esperaban para acompañarlo y saludarlo en la ocasión.

FIGURA

Joaquín Aroztegui, curador de la muestra, en oportunidad de la apertura de la muestra, destacó que César Rodríguez Musmanno “es una de las figuras de real valor e importancia del siglo XX en nuestra vida artística, no solo la plástica”. Indicó que hay mucha obra mural en Salto, con una concepción que no es “poner una escultura arriba de un edificio que ya está construido, sino que la obra en sí crece con el edificio. Tanto es así que se utilizan piedras de la zona basáltica, caliza de Paysandú, cuarzos de Artigas”. Para el curador la obra emblemática es el puesto policial de las Termas del Arapey “en el que el muro es la estructura. Se hizo un muro, que tiene un hueco, en el que va metido la oficina. La arquitectura y el arte se casan y no se sabe cuál es primero y cuál viene después”. Considera que “es un adelantado que ha sido poco valorizado, porque no ha sido entendido”.

ALCANCE SOCIAL

En diálogo con EL PUEBLO Aroztegui expresó que Rodríguez Musmanno siempre se ha “comprometido con una obra artística de alcance social, por eso su interés por el mural, que se mete en las ciudades, forma parte de ellas y es compartida por todo el mundo.

En toda su obra tiene siempre una visión de grandeza que une la obra plástica y la arquitectura”. Aroztegui conoció a Rodríguez Musmanno cuando integraba el Sindicato Uruguayo de Artistas Plásticos (SUAP).

Es pintor y grabador, docente, y ha organizado varias muestras individuales y colectivas.

HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE

La exposición que permanece abierta hasta el 11 de noviembre de 9 a 19 horas en el hall del Anexo del Palacio Legislativo. Al ingreso mismo nos recibe una frase significativa del artista: “Mis obras pertenecen a un plástico fascinado por la alquimia de la pintura y los medios con que es posible combinarla”.

La muestra tiene tres registros fotográficos de gran tamaño que reúnen tres murales salteños: el ubicado en la Regional Norte de la Universidad de la República, el mural interior de la Biblioteca Municipal Felisa Lisasola (2008) y el mural realizado en piedra trabadas con cuñas y argamasa de la Escuela 34 de Termas del Daymán.

Además se pueden apreciar más de 40 “obras de taller” originales. La muestra es auspiciada por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Salto y la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.