No gracias, ya tengo pan, guarden para otro que precise», fueron las contundentes palabras de un joven que ayer llegó hasta el Club Cerro de Salto, donde funciona una de las más de 30 ollas populares para buscar las 5 porciones que llevaría a su casa para servir en su mesa. El hombre, agradecido por la rica y abundante cena que estaba recibiendo, no escatimó en negar a llevarse el pan que era repartido entre los comensales para acompañar la exquisita polenta con tuco que estaban sirviendo, ya entrada la noche.

La iniciativa está a cargo de un grupo de jóvenes, amigos y conocidos entre sí, que convocados por las redes sociales, se animaron a llevar adelante un emprendimiento de esta envergadura para generosamente apostar a la solidaridad como practica y nobleza de espíritu como sello indisoluble a esta actividad, que genera un antes y un después en todo lo que estábamos viviendo como sociedad.

Desde el más necesitado hasta los que pueden dar su tiempo y dinero para generarlas, las ollas populares se han convertido en el emblema del drama social que se está viviendo a causa de la pandemia. Si bien en Salto se habla que son más de 30 las que están organizadas y que funcionan regularmente, son centenares de personas las que de un día para el otro, se vieron obligadas a tener que asistir y refugiarse en lo que de allí resulte, para poder alimentarse y brindarle un plato de comida a su familia.

Mujeres, niños, jóvenes y adolescentes, aparecen desde todos lados, de un momento a otro, cuando la comida ya está pronta y el aroma invade el barrio, despertando el apetito de todos los que estamos por allí, con un bolso al hombro, o un envase de plástico y algo con qué llevarla sin quemarse las manos, para compartir el plato del día.

Sueños truncados, problemas familiares, falta de dinero, ausencia de oportunidades laborales, hambre y desocupación, son los denominadores comunes que priman entre las personas que asisten a las ollas populares y que sin esperar verse las caras en ese lugar, de un día para el otro empezaron a vivir una realidad que hasta hace un tiempo podía llegar a ser, en algunos casos, impensable.

Un adolescente de unos 15 años de edad, al que cuando llegó a levantar su comida con un envase de plástico de 3 litros de esos en los que se venden helado, todos decían que se trataba del futuro delantero de la Selección Uruguaya. Pero él, fiel al barrio y leal al club que le da la oportunidad de mostrarse en las canchas, alentaba «yo soy de Sudamérica» (el club ubicado en la avenida Concordia y Paraguay).

Él fue a levantar 8 porciones porque en su casa solo trabaja su tía, ya el resto quedó desempleado y sabe que todos tienen que remarla. Lamenta haberse quedado sin «el estudio», como le llama él a las clases en el Liceo Nº7 del Barrio Artigas al que concurre y le «va bien», expresó con satisfacción. «Pero por ahora hay que quedarse en casa y aguantarse, qué le vamos a hacer», señala.

Este joven, espera a un amigo del barrio que también fue con un recipiente igual a buscar la comida para su familia integrada por 6 personas, entre ellos su abuelita de 87 años, la misma es la que un trabajador municipal de muchos años y tan humilde como muchos de ellos está organizando, cada semana con la colaboración de comerciantes y particulares, y pone su tiempo durante varias horas para elaborar una comida que le lleva hacerla unas 4 horas aproximadamente, en el barrio Los Inundados dentro del barrio Artigas donde las viviendas y las calles del lugar son lo más parecido a una villa de los suburbios de las grandes ciudades.

El que está allí es el Salto oculto, ese que no vemos, o que mejor dicho, no queremos ver. Es el lugar donde cientos de niños corren por las calles y duermen en sillones que están puestos en la vía pública, en las estrechas veredas que hay en el lugar y que fueron construidas hace menos de 4 años. Se amontonan varios alrededor de una computadora del Plan Ceibal para ver dibujitos animados y se duermen uno al lado del otro, mientras los padres están sentados en la puerta con el mate del día y esperando que la situación mejore.

La olla ya se sirvió y la montonera de personas de distintas edades, ya se dispersó. No queda nadie, todos están comiendo y otros yendo con el recipiente con la comida caliente entre sus manos. Fueron 120 porciones dice Roberto Meza, el de la iniciativa, con cara de satisfacción. Su familia tanbién come en la olla y él sale a la cancha a decir que en esta semana que entra preparará otra para la misma cantidad de gente.

En tiempos de coronavirus, el ser humano dejó la porquería individualista que lo sumía en el mundo fútil de trabajar para pagar sus cuentas, llegar a su casa casi sin saludar al de al lado y comer lo que tuviera en su heladera sin mirar por la ventana para ver cómo está pasando el resto.

Eso ahora cambió y en los barrios lo que prima es la ayuda de unos a otros, la solidaridad como valor fue rescatado y la hermandad entre las personas es algo que comenzó a verse en carne propia. Asusta pensar que tuvimos que estar atravesando por una pandemia que aún no sabemos cómo y cuándo vamos a salir, donde todavía va a haber muchos más muertos y más contagiados, para ponernos a pensar en clave de comunidad.

Por ahora, los jóvenes con sus ollas, o gente como Roberto, llegaron primero y nos llevan la delantera a quienes todavía nos estamos preocupando por si tenemos que llenar el tanque, antes de pensar en abrir la puerta y sentarnos a compartir. Porque en definitiva, algunos precisarán comida, pero todos precisamos humanidad.

Hugo Lemos