Arq. José Mazzoni, Secretario General de la Intendencia de Rivera

Las autoridades del municipio de Santana do Livramento, en el Estado de Río Grande do Sul, ciudad fronteriza con la capital del Departamento de Rivera, decretaron en la pasada jornada el Toque de Queda, debido al aumento de casos de Coronavirus y su alto riesgo de contagio. El mismo será entre las 22:00 y las 5:00 de la mañana en los próximos 15 días.

El efecto que esto produce en Rivera y en los riverenses, nos lo mencionó el Secretario General de la Intendencia de Rivera, Arq. José Mazzoni, quien destacó que «es muy distinta la situación en Rivera, donde, nosotros, llevamos adelante muchas campañas publicitarias y de concientización, tratando de que la gente tomara conciencia del problema. Livramento recién estaría empezando con ese proceso».

SORPRESA

La verdad es que nos tomó por sorpresa la decisión adoptada por la Prefeitura de Santana do Livramento, si bien veíamos que, la situación en Río Grande do Sul -que quizás sea nuestro principal problema-, viene siendo una situación negativa por el aumento de casos, lo que está incrementándose en ese Estado; estas medidas apuntan a eso.

En realidad, la decisión de colocar en zona roja a la ciudad de Livramento, como a otras ciudades como Quaraí, como Uruguayana, parten del gobierno estadual, en base a una política que ellos tienen de ir dividiendo por zonas su estado, las que abarcan varias ciudades; estas determinaciones se toman en base a los aumentos de casos en la región, la cantidad de camas en CTI, la cantidad de servicios médicos que puedan atender una posible emergencia o un posible aumento de casos.

Entonces, Livramento, que hoy debe de andar rondando los 30 casos, dándose el lunes, un nuevo brote más de 8 casos nuevos, entró en esa clasificación, Quaraí, también, la cual tenía un caso activo, por lo cual estaría dentro de la zona de influencia de la ciudad de Uruguayana que es la más complicada.

El lunes, tenemos entendido que el Prefeito, en horas de la tarde tendría una reunión con el Gobernador del Estado de Río Grande do Sul, para ver si se podía revertir esta situación, medida que se mantendría si no se llegaba a adoptar una decisión por parte del Estado, ya que es una medida que se toma todos los viernes, dándose una actualización del estado de situación, debiéndose, en caso de no tomarse otra postura, hasta el próximo viernes viéndose de qué manera se comportan los indicadores en esa ciudad.

EFECTO NEGATIVO EN RIVERA

Particularmente a Rivera. Como se imaginará, nos afectó muchísimo, porque, nosotros, lo que estamos tratando es de trabajar con una comisión binacional, lo cual ha sido publicado en la prensa nacional, se ha difundido mucho; una comisión técnica binacional, que es la que nosotros aspiramos un poco a que determine exactamente las medidas y que analice la situación de Rivera y Livramento como una ciudad única, desde el punto de vista epidemiológico.

Y, eso, estaba formalmente a la espera, en estos momentos, de la firma del gobierno federal brasileño, para darle potestades totales a esa comisión binacional técnica.

La posición de la Intendencia de Rivera es que, una vez que estén esas medidas determinadas por esa comisión técnica, nosotros actuaremos en consecuencia.

Mientras tanto, nosotros no podríamos, o no tenemos condiciones en este momento de tomar medidas espejo como las que está tomando Livramento.

Aclaramos otro punto. Nosotros estuvimos reunidos el lunes con el Prefeito de Livramento, cuando nos vino a anunciar la decisión que iba a tomar, y él nos aclaraba que, básicamente, las medidas de toque de queda que tomó, eran por un desborde que había tenido en sus cuerpos inspectivos, en sus cuerpos de fiscalización, porque, la población de Livramento no se está comportando de una manera correcta ante la situación de la pandemia.

Es muy distinta la situación en Rivera, donde, nosotros, llevamos adelante muchas campañas publicitarias y de concientización, tratando de que la gente tomara conciencia del problema. Livramento recién estaría empezando con ese proceso, siendo que, la realidad es que, la gente por la noche, por ejemplo, concurría a alguna fiesta clandestina y realizaba ese tipo de acciones.

Auguramos poder comenzar a trabajar en un mismo rumbo, y evitar la propagación de la pandemia en ambas ciudades.