Empresas y derecho

La Ley 19.580 de 22/12/17 (“Ley de violencia hacia las mujeres basada en género”) contiene diversas disposiciones tendientes a prevenir y combatir un fenómeno que, como ha señalado la Organización Panamericana de la Salud, tiene costos sociales y económicos enormes que repercuten en toda la sociedad, ya que “las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.” Esta nueva ley se suma a las existentes con carácter general que protegen la actividad de las trabajadoras, incluyendo la ley 16.0 45 de 02/06/89 que prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y de oportunidades para ambos sexos en cualquier sector o ramo de la actividad laboral. Acorde a la temática de esta columna, abordaremos la Ley 19.580 considerando únicamente los aspectos laborales de la misma.

1. Objeto

El objeto de la nueva norma es garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género y comprende a mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna.

2. Prioridad

Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general, declarándose como prioritaria la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes y debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para dicho fin.

3. Violencia

El artículo 4 dispone que la violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Quedan comprendidas tanto las conductas perpetradas por el Estado o por sus agentes, como por instituciones privadas o por particulares. Las manifestaciones que constituyen violencia basada en género (no excluyentes entre sí ni de otras que pudieran no encontrarse explicitadas) son las siguientes: a) violencia física, b) psicológica o emocional, c) sexual, d) por prejuicio hacia la orientación sexual, por identidad de género o expresión de género, e) económica, f) patrimonial, g) simbólica, h) obstétrica, i) laboral, j) en el ámbito educativo, k) acoso sexual callejero, l) política, m) mediática, n) femicida, o) doméstica, p) comunitaria, q) institucional y r) étnico racial.

4. Aspectos laborales

En materia laboral se establecen los siguientes derechos para las trabajadoras víctimas de violencia de género:

a) a recibir el pago íntegro de su salario o jornal el tiempo que conlleve la asistencia a audiencias, pericias u otras diligencias o instancias administrativas o judiciales que se dispusieran en el marco de los procesos de protección previstos por esta ley.

b) a licencia extraordinaria con goce de sueldo por el lapso de veinticuatro horas a partir de la presentación de la denuncia en sede policial o judicial, prorrogables por igual período para el caso en que se dispusieran medidas cautelares en sede judicial.

c) a la flexibilización y cambio de su horario o lugar de trabajo, siempre que existiera la posibilidad y la trabajadora así lo solicitara.

d) a que las medidas de protección que se adopten ante la situación de violencia basada en género no afecten su derecho al trabajo y carrera funcional o laboral

e) a que se dispongan medidas para que la violencia basada en género en el ámbito laboral no redunde negativamente en la carrera funcional y en el ejercicio del derecho al trabajo.

f) a la estabilidad en su puesto de trabajo (por un plazo de seis meses a partir de la imposición de medidas cautelares por hechos de violencia basada en género, las mujeres en favor de quienes se hubieran dispuesto no podrán ser despedidas y si lo fueren, el empleador deberá abonarles un importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda).

5. Integración

El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deben prever cupos, u otros mecanismos que entendieren convenientes, para facilitar la integración de las mujeres víctimas de violencia basada en género en los programas de inserción laboral, de capacitación y de micro emprendimientos.

Dr. Rodrigo Deleón

DELEÓN ABOGADOS- Río Negro 1370 esc. 601 – Montevideo

Telefax: 2908-1946 – E-mail: rdeleon1370@gmail.com