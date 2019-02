Decenas de obreros del sector se manifestaron ayer por el centro de la ciudad y aducen que nadie les ha dado respuestas

Héctor Alcides Piedra Buena – Presidente de SITRACITA

“Nos dejaron solos; no tenemos respuestas”.

EL PUEBLO dialogó con el dirigente sindical Héctor Alcides Piedra Buena, Presidente de SITRACITA y Coordinador del Sindicato Único, quien se refirió al por qué de una nueva movilización.

CONCENTRACIÓN EN PLAZA ARTIGAS Y MARCHA POR CALLE URUGUAY

La movilización consiste en el reclamo de los adeudos que tienen con los trabajadores. O sea, nos están debiendo quincenas, nos están debiendo aguinaldos, y nos están debiendo también licencias.

Ya hemos ido varias veces al Ministerio de Trabajo; hemos firmado algún acuerdo; pero, últimamente la empresa no ha cumplido, porque no tiene con qué.

Hoy estamos haciendo esta movida en Plaza Artigas, a pedido también, de la misma gente. Como ve, estamos acá, anotando para darles canastas de útiles a las familias, por lo menos a un hijo por familia, en edad de preescolar, escolar o liceal, porque somos conscientes que, si los trabajadores no hemos cobrado todavía, cómo les vamos a comprar los útiles escolares o liceales. Ese es un acuerdo que hemos hecho los sindicatos con INEFOP, esto sale por medio del INEFOP, eso es bueno recalcarlo.

Este próximo miércoles, tenemos una instancia en Montevideo, una tripartita, en el Ministerio de Trabajo, con los sindicatos y la empresa; también tenemos una reunión con el Ministro Murro, quien nos recibe de primera mano para saber lo que está pasando entre nosotros, y, también tenemos una reunión en el Parlamento con la Comisión Laboral. Por lo tanto, estamos en eso; estamos ante una movida muy amplia, porque, realmente estamos preocupados por nuestra fuente laboral; queremos cobrar, pero, también queremos trabajar”, sostuvo Piedra Buena.

EXPLICACIONES DADAS POR LA EMPRESA

Desde la patronal nos explican que ellos han tenido años complicados, por temas como el climático, las inversiones que están haciendo de reconversiones, y, también, ellos han perdido mucho valor en el tema de algunas exportaciones de variedades, que en el mercado no están valiendo, como, en este año, la valencia, que no se ha exportado casi toda. Entonces, cuando pasan esos factores que ajenos al trabajador, de todas formas sí lo afectan.

La patronal nos ha dicho que no tienen ninguna intención de cerrar, quieren seguir trabajando y, nosotros como trabajadores, también queremos cobrar.

UNIDAD SINDICAL

Es bueno recalcar que, ahora, en este momento, estamos los tres sindicatos unificados. Eso es importantísimo decirlo porque, el sindicato SITRACITA, SITRACOR y SEOL, el Sindicato de la Fábrica de Jugo, el Sindicato de Pakin y Sindicato Rural, nos hemos juntado en un sindicato único, para trabajar en conjunto, porque, independiente de dónde usted esté, todos tenemos los mismos problemas; entonces, esto también nos ha llevado a juntarnos.

Este problema al que nos enfrentamos, no es nuevo. Nosotros como trabajadores lo hemos denunciado más de una vez en la prensa, hemos dicho lo que se venía; lo hemos denunciado, también, en la Junta Departamental en su momento, y, también, tuvimos hace poco en el Consejo de Ministros en Artigas, participamos allá con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Industria, recalcándonos desde el Ministerio de Ganadería, que ellos estaban conscientes de que esta empresa, como Azucitrus de Paysandú estaban muy complicadas, con situaciones complejas, que no iba a ser una salida fácil; en tanto, el Ministerio de Industria tenía poco conocimiento, por lo cual los pusimos al tanto, y acá también es un tema del cual estamos cansados de decirlo, esto tiene que ser una política de estado de Salto. Porque la citricultura, mueve Salto. Nosotros trabajamos en la empresa más grande de Salto que abarca a 2.000 trabajadores, de los cuales tenemos a muchas madres solteras, y, en Salto, no tenemos plan b, porque no tenemos dónde ir, no tenemos fuentes laborales. Entonces, es un tema ante el que, lamentablemente, también, las fuerzas políticas de Salto están demasiadas quietas, haciéndonos más falta de compromiso de la clase política salteña, porque estamos ante un tema social de Salto, en nuestra Industria, es nuestro trabajo.

Tenemos un problema y, tenemos que ver cómo lo solucionamos, cómo los trabajadores cobran y, cómo salimos adelante.