Atentos y expectantes ante lo que ocurra, así están los trabajadores de Aldea de la Bondad que ayer tuvieron un día clave, ya que por un lado lograron que la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, la exintendenta de Montevideo Ana Olivera, concurra al Parlamento a brindar explicaciones sobre lo actuado por su cartera que ordenó los traslados de los internos de los cuales ya hay tres fallecidos.

Y por otro lado, porque en esa reunión, la jerarca reconoció que no puede acreditarse que los internos hayan contraído algún foco infeccioso en Salto, sino que mencionarlo es parte del protocolo de acción que adoptan ante casos así. A su turno, los trabajadores impidieron la realización del traslado de tres pacientes que se iban a realizar en la pasada jornada.

Asimismo, los trabajadores cuentan con el apoyo de los profesionales de la salud de la institución que emitieron informes negativos sobre los traslados y las posibles consecuencias que esto podía acarrear a los internos.

Por todo esto, EL PUEBLO consultó ayer al representante de los trabajadores Fabián Medina.

¿Le parecen satisfactorias las declaraciones de la Subsecretaria del MIDES Ana Olivera?

Por lo menos tuvimos la opción de escucharla, si bien no salen a dar la cara y reconocer que se equivocaron al decir que había un foco infeccioso en las instalaciones de Aldea de la Bondad en Salto, por lo menos hoy en día reconoce que eso pertenece a un protocolo de investigación y sanitario más que nada, una lástima que no se haya presentado la Ministra Arismendi, que fue quien dijo las polémicas palabras; si bien dijo que no realizaría declaraciones, estaría bueno que las dijera, de última, dentro de unos días tendremos la versión taquigráfica y sabremos bien lo que la señora dijo dentro del Parlamento.

¿Han mantenido algún diálogo con las autoridades de ASSE?

No nos hemos comunicado, porque hasta que no transcurriera la visita al Parlamento, no nos recibían, ni tampoco nos iban a dar ninguna declaración. Nosotros estamos citados para el 31 de diciembre a la Comisión de Legislación de Derechos Humanos, y ese mismo día por la mañana vamos a solicitar una reunión con la Comisión de Legislación de Trabajo.

¿Cómo quedará la situación laboral de los funcionarios?

INAU sigue manteniendo lo del compromiso y el acuerdo al que llegamos en la DINATRA (Dirección Nacional del Trabajo) con Juan Castillo, de mantener todos los puestos de trabajo hasta que el último interno sea realojado en alguna otra institución. En base a eso es que nuestros compañeros siguen trabajando y desempañando sus tareas al cuidado de los 56 internos que quedan acá en el departamento, y seguimos en esa postura; a pesar de eso, el día que se empiecen a hacer los traslados, la cuarta tanda que son los 56, ahí sí se va a instaurar una mesa de negociación para pasar al seguro especial de un año a todos los trabajadores, más los actos jubilatorios que correspondan a aquellos funcionarios que sean mayores de 57 años de edad.

¿Cuánto tiempo estima que llevará el traslado de los 56 internos?

El traslado de tres, que logramos suspender y que se iba a hacer hoy (por ayer), se pasó para el 21 de diciembre, imaginamos que los otros se harán entre el 26 y el 30 de diciembre, estando casi seguros que el total de los traslados se estarían realizando y culminando en la primer quincena de enero.

¿Ustedes solicitaron o lo harán, que se tomen ciertos recaudos para la efectivización de dichos traslados?

Ya pedimos, conjuntamente con el Sindicato del INAU, una forma más legal, por así decirlo, asimismo presentaremos un recurso de amparo en el Juzgado de Salto, para que nos den las garantías como trabajadores eventualmente que los gurises de acá, con una previa inspección médica de unas 72 horas para cumplir con algún examen, que actualicen las paraclínicas y las historias clínicas, para que después no suceda que viajen allá y pase algo similar a los finales trágicos de los tres gurises que fallecieron, y se culpe a los trabajadores, como lo hizo la Ministra, por el mal trato y el descuido que supuestamente tenían; eso no queremos que pase de nuevo, porque nos ensucia tanto como sociedad, como trabajadores y nosotros, ni bien cierre Aldea de la Bondad, tenemos un futuro otorgado por la bolsa laboral, tampoco vamos a ensuciarnos y morirnos de hambre y no poder salir a la calle, por lo que no está bueno que la Ministra salga a decir que maltratábamos a los internos, porque así quién nos va a tomar después.

¿Los traslados fueron hechos con el consentimiento del plantel médico de la Aldea?

Los traslados ya estaban fijados y se tenían que hacer sí o sí; los médicos de la Aldea, el Dr. Ricardo Scaparoni y la Psiquiatra la Dra. Felicia Torres, sugirieron de manera bien clara, y explicaron claramente también las discapacidades y el trágico destino que podrían tener ante el desarraigo y la desvinculación con los trabajadores, y que sería complicado, sumado a la rutina diaria que tienen ellos de baño, alimentación, traslado, cuidados, controles estrictos, trasladarlos sin tomarse recaudos adecuados.