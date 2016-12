Dicen que “ya perdieron sus trabajos pero que no quieren que la situación cobre más vidas”

Conmoción nacional fue lo que causó la muerte del tercer interno de Aldeas de la Bondad que había sido trasladado a Montevideo días pasados en un avión Hércules C 130 de la Fuerza Aérea Uruguaya, junto a otros doce más, de los cuales dos de ellos también fallecieron a los pocos días de estar residiendo en la capital del país, en un hogar de cuidados paliativos. El último de los tres fallecidos, fue Ricardo Torres, un salteño de 26 años de edad que desde los 24 meses de vida vivía en esa institución bajo el cuidado de los funcionarios y que ayer por la mañana sus restos recibieron sepultura en el Cementerio Central.

Su familia estaba compuesta por su madre, el esposo de esta y otros varios hermanos más, quienes lo visitaban habitualmente y se preocupaban por él, según indicaron a este diario fuentes consultadas al respecto. Torres, falleció en la madrugada del domingo, sobre las tres de la mañana cuando estaba internado en el Hospital Pasteur de Montevideo y dos horas más tarde, le comunicaron la situación a sus familiares, que residen en el barrio Horacio Quiroga, un vecindario humilde del sur de la ciudad, lo que había pasado y que horas más tarde traerían el cuerpo a la morgue.

Según informaron a EL PUEBLO los trabajadores de Aldeas de la Bondad, quienes si bien con la clausura de la institución se quedaron sin trabajo, siguen manifestándose ahora por la situación de los internos a los que ellos mismos cuidaban personalmente y en ese sentido conocen la situación de cada uno, con esta situación provocada por el fallecimiento de tres personas con parálisis severa se está “anticipando todo lo que ya habíamos dicho que iba a pasar y ahora está sucediendo”.

Ayer por la mañana los trabajadores de Aldeas de la Bondad realizaron una manifestación por el centro de la ciudad y llegaron hasta las oficinas departamentales del INAU, donde colocaron flores en la fachada de la institución y carteles con los nombres de los fallecidos y una leyenda que decía que los querían a los internos de vuelta y tal como se los llevaron, vivos.

En tanto, desde el departamento de Flores donde se llevó a cabo el último Consejo de Ministros del año 2016, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, expresó que los internos habían llegado a Montevideo “en malas condiciones de salud” desde Salto, lo que aumentó el clima de malestar. Los dichos de Arismendi fueron criticados y cuestionados por los trabajadores de Aldeas de la Bondad primero y por los actores políticos que están compenetrados con el tema en contra de la postura del gobierno después.

En relación a lo expresado la diputada colorada Cecilia Eguiluz, escribió en su cuenta de twitter que los pacientes de Aldea de la Bondad “vivieron mas de 20 años en Aldea de la Bondad en Salto y en 10 días fallecieron en la capital”, al tiempo que citó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes al Directorio del INAU y a la Ministra Arismendi. Por otro lado, la diputada herrerista Gloria Rodríguez viene trabajando en el tema y el jueves estará en Salto, donde se reunirá con los trabajadores de Aldeas de la Bondad junto a los ediles Martín Burutarán y la escribana María Eugenia Almirón, integrantes del sector nacionalista que lidera en Salto, Carlos Albisu.

RECLAMOS

Consultado por EL PUEBLO por la situación que atraviesa la institución y los trabajadores, el representante de los funcionarios Fabián Medina, dijo “pedimos la destitución de Marina Arismendi y del Directorio del INAU y acá en Salto conjuntamente con el sindicato único del INAU (SUINAU), pedimos la renuncia de Rodrigo Broll como jefe del INAU porque la crisis grande comienza cuando él asume, porque allí empezamos a reclamar los problemas que teníamos con la empresa como el incumplimiento de los haberes y eso era parte de las condiciones laborales que teníamos, donde estábamos con una empresa precarias pero donde los gurises salían adelante por el trabajo de nosotros”.

Medina acusó la existencia de irregularidades en el manejo de los recursos que estaban destinados al cuidado de los internos de Aldeas de la Bondad y sostuvo que esa situación “estaba en conocimiento de las autoridades departamentales y nacionales del INAU”. Sostuvo que estas denuncias fueron presentadas por los trabajadores en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde Medina indicó que “nosotros ahí denunciamos que fallaron en la fiscalización del uso de los recursos que iban destinados a Aldeas”.

Fabián Medina dijo que “el médico de la institución había advertido a las autoridades que no se podían hacer los traslados de estos gurises por una cuestión de que no iban a soportar las condiciones físicas por la discapacidad que tenían, por el impacto que iban a tener al cambiar de hábitat”. Dijo que “nosotros le dimos las pautas de cómo los habíamos atendido a los gurises para que ellos supieran cómo actuar pero resulta que hay tres fallecidos, uno operado porque pensaban que tenía algo y al final no tenía nada, y otras tres que están internados bajo observación. Pero al menos esta movida sirvió para que aparezcan familiares que nunca habíamos visto, reclamando saber cómo están los gurises”. Añadió que si bien consideran que el “trabajo ya lo tienen perdido, no queremos que esta situación vuelva a cobrar otra vida”.

Los traslados ahora están suspendidos y ellos se mantendrán en la institución esperando una salida a este asunto. “Nosotros ya perdimos el trabajo, ya está, pero tenemos que frenar esto pero ahora de Aldeas no entra ni sale nadie, cerramos las puertas y allá nos quedamos”, dijo.