Alrededor de 200 personas efectuaron cortes intermitentes de la ruta 3 en “La Gaviota”

En la pasada jornada tuvo lugar una nueva manifestación por parte de los trabajadores de la naranja de la empresa Citrícola Salteña, quienes, cortando de forma intermitente, cada 5 minutos, la ruta 3 en la zona de “La Gaviota”, al igual que la concentración efectuada la semana pasada en Plaza Artigas y posterior movilización por calle Uruguay, reclamaron el pago de salarios atrasados, quincenas y liquidaciones zafrales incumplidas “por la patronal”.

En su oportunidad, EL PUEBLO dialogó con el dirigente sindical Héctor Alcides Piedrabuena, Presidente de SITRACITA y Coordinador del Sindicato Único SUCSAL, quien se refirió a que no han recibido respuestas favorables a sus reclamos aún, y que estos, no son otra cosa que el legítimo derecho que los trabajadores tienen de cobrar el fruto de su trabajo. También, agregó que no se descartan otras medidas, porque los trabajadores “estamos con muchos problemas económicos y de salud, pues esta situación acarrea estados de nervios importantes”.

CONCENTRACIÓN EN “LA GAVIOTA” Y CORTES INTERMITENTES DE 5 MINUTOS EN RUTA 3

La movilización consiste en el reclamo de los adeudos que tienen con los trabajadores, nos están debiendo quincenas, nos están debiendo aguinaldos, y nos están debiendo, también, licencias.

Ya hemos ido varias veces al Ministerio de Trabajo; hemos firmado algún acuerdo; pero, últimamente, la empresa no ha cumplido, porque no tiene con qué. Hoy, estamos haciendo esta movida, como la hicimos la semana pasada en Plaza Artigas, a pedido, también, de la misma gente.

Este tipo de medidas es la forma que tenemos de hacernos ver, de que se conozca nuestra realidad y de mover la modorra de Salto a nivel social, porque, a veces, parecería que si nos va mal, al resto de la sociedad ni le va ni le viene. Y no es así.

En la movida, que fue muy grande, alrededor de 200 personas, participó también el intendente Andrés Lima, quien se llevó los deberes como cara visible de Salto, políticamente hablando, para realizar las gestiones correspondientes dentro de sus posibilidades, y de abrir una ventana, una negociación para que de esto se salga lo antes posible.

REUNIÓN EN MONTEVIDEO EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

Los otros días viajamos a Montevideo, y tuvimos una jornada muy movida. A primera hora estuvimos en la Cámara de diputados en la Comisión de legislación laboral, planteando nuestros problemas, qué pasaba con nosotros, los salarios que nos deben, las liquidaciones pendientes, aguinaldos, que también teníamos acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo que no se habían cumplido, en fecha con las cuotas pendientes, etc. También, explicamos a los diputados la grave problemática que tiene Salto en el tema laboral, y que nosotros, aparte de cobrar lo que nos deben, también estamos preocupados por nuestra fuente laboral, y que en Salto no tenemos Plan B, que es muy poco lo que se dice y se habla, pero que, en Salto, no hay alternativa laboral; lamentablemente en Salto, todos los días cierran comercios y vemos cosas que van para atrás, y no vemos un horizonte próspero en el tema laboral, entonces, ante los diputados quedó muy en claro que, nuestra reivindicación es la falta de pago de haberes, por lo que llegamos al extremo de tomar medidas extremas para cobrar lo que nos deben, es así. También, en la central nos recibió el ejecutivo de la misma, la que sacó una declaración en repudio de lo que nos está pasando. Después, no recibió el Director nacional de trabajo, el señor Mesa, y dos abogadas de los consejos de salarios de la parte de la citricultura; ahí, surgieron inquietudes y reclamos, y se manifestó que, se va a ver la forma en que a través de una ventana legal se pueda generar algún trámite para que los trabajadores podamos cobrar, y, después, cuando mucho, a través de las exportaciones o de lo que sea, o retenciones, ahí se cobraría a la empresa Caputto.

Nosotros planteamos claramente que, en primer lugar, lo que queremos es cobrar lo antes posible, porque tenemos a mucha gente que la está pasando mal, gente a la que le están cortando el agua, la luz, hay gente que no tiene para comer, o sea que, es una problemática que estamos viviendo y que nunca la vivimos, y está afectando directamente a las 2.000 familias de la empresa más grande del norte del país, y, también afecta a Salto, hay que decirlo, la citricultura mueve a Salto y, con una empresa grande como es Citrícola Salteña, donde trabajan 2.000 personas que dependemos de esta industria, que multiplicadas por cuatro, una familia típica, somos 8.000 personas que vivimos de esto, se siente.

El Ministerio de Trabajo se comprometió a llevar adelante la búsqueda de una solución, y, también quedó claro que, si nosotros no mejoramos esta situación, no arranca la zafra, ya que la misma gente lo está pidiendo y uniendo, ahora somos un solo sindicato, SUCSAL, cuando antes había tres, como lo mencioné anteriormente.

Para nuestra sorpresa, en diputados, se nos presentó un informe en el cual se sostenía que la empresa Caputto está al día en el BPS y con las obligaciones con el Banco República. O sea que, esta empresa no va a cerrar, Si se está al día para trabajar, no se tiene la intención de cerrar. Si bien fue una sorpresa, también nos da tranquilidad. Ahora, lo que nos preocupa, es por qué no hay plata para los trabajadores, por qué no aparecen los sueldos.