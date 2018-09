Los cerca de 550 trabajadores del frigorífico La Caballada todavía permanecen en Seguro de Paro y la situación permanece incambiada, más allá de estar a la espera de una nueva faena que se inicie en octubre con destino a otros mercados.

Si bien, se aguarda con ansias que se destraben las negociaciones para poder exportar a China (ya que estas ventas representan más de 50% de las exportaciones) la empresa Marfrig que gestiona el frigorífico en Salto, aseguró a los trabajadores que en octubre se retomaría el trabajo con independencia de lo que suceda con China, porque esperan una nueva faena que se busca colocar en otros mercados, donde las exigencias son menores.

Esto fue lo que informó a EL PUEBLO, el Presidente SUTLCAS (Sindicato Único de Trabajadores de La Caballada de Salto), Gustavo Telechea, en oportunidad de dar a conocer la situación en que se encuentran los trabajadores del sector.

A mediados de este mes, La Caballada suspendió la faena hasta octubre, por un error de empaque detectado a principios de julio. La planta procesadora de carne ubicada en nuestro departamento, es una de las cuatro que posee la firma brasilera Marfrig en el país y tras el conflicto en las exportaciones hacia China, alrededor de 550 funcionarios fueron enviados al seguro de paro.

“Nosotros tuvimos una reunión (en Montevideo) a nivel de la gerencia general de Marfrig en Uruguay, sin ser este viernes pasado el otro anterior, donde nos dijeron que en octubre se va a trabajar. No nos confirmaron el total de días pero que se va a trabajar. La empresa no quiere mandar a seguro total y entonces habría faena en octubre, no sabemos que cantidad, pero esperamos que sea normal. A fin de este mes (setiembre), nos vamos a reunir con la empresa para ver como arrancaríamos el mes de octubre”, informó el gremialista.

Actualmente son cerca de 550 trabajadores los que están en Seguro de Paro (si bien la planilla es de 650), hay algunos empleados que se quedaron realizando trabajos en la planta en otros sectores y por eso hay un promedio de 100 personas trabajando.

EN OCTUBRE RETOMARÍAN LA ACTIVIDAD CON OTROS MERCADOS

En caso de reintegrarse al trabajo en octubre, sería toda la plantilla la que retomaría sus tareas, de forma normal con el total de la gente. Lo que no se sabe es de que cantidad de faena se estaría hablando así como tampoco la fecha exacta de inicio de las actividades. Puede ser a principio, mediados o fines de octubre y eso es lo que quieren confirmar los trabajadores a fines de este mes para tener una idea de lo que sucederá.

“Nosotros esperamos que se destrabe la situación con China y la empresa nos dijo que paralelamente están buscando otros mercados para suplantar este problema”, porque el 54% de la faena de La Caballada va para China aunque también se manejan otros mercados como Rusia, Italia y el abasto de Salto.

“Se habló de poder exportar a los judíos ortodoxos que no exigen el cajón rotatorio y ahí cabe la posibilidad de gestionar ese mercado y poder arrancar con eso, pero todo está en negociación por parte de Marfrig y nosotros esperando que se resuelva”, comentó Telechea.

