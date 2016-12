Una veintena de trabajadores técnicos no médicos del Hospital de Salto fueron cesados en sus cargos y en los últimos días vienen librando una lucha con la Dirección del nosocomio local, con el fin de alcanzar acuerdos para seguir cumpliendo funciones.

Se trata de funcionarios instrumentistas, enfermeros y de otra índole que eran contratados por la Comisión de Apoyo de ASSE, la que en Salto encabeza el equipo de Dirección del Hospital y que así como ocurrió en nuestro departamento por directivas de ASSE, organismo que preside la exministra de Salud, Susana Muñiz, también pasó en todos los departamentos del territorio nacional.

En Salto estos funcionarios denunciaron a EL PUEBLO que les pidieron que firmaran nuevos contratos de trabajo a partir del año que viene, en donde renunciaran a algunos de sus derechos laborales, que no cobraran despido por el cese de estos contratos y que firmaran una anuencia con ASSE donde no tenían nada más que reclamarle al Estado.

Los trabajadores mantuvieron una reunión con el Director del Hospital de Salto, Marcos García y según manifestaron a este diario, el jerarca les habría pedido que “firmaran el acuerdo de cese de contrato, de que no tenían nada que reclamar y que los que estuvieran de acuerdo firmaran el nuevo contrato”, pero muchos se negaron.

Por tal motivo los funcionarios decidieron salir a la calle y manifestar lo sucedido. Por esta misma razón, el martes pasado estuvieron en Montevideo, donde los acompañó en la ocasión la senadora nacionalista Carol Aviaga, que respaldó la lucha de los funcionarios a no perder su trabajo y no renunciar a sus derechos, entendiendo que hay una presión indebida si esto se confirma en esos términos. Anoche en Salto se reunieron con un equipo de abogados que los asesora en este tema y que llegaron desde la capital del país para poder hablar con todos los funcionarios involucrados.

“En este momento yo fui cesada y trabajé un tiempo gratis y me pidieron que firmara el contrato nuevo pero me negué a hacerlo, creo que ahora tendremos que mirar las cosas más con lupa”, dijo .Hoy habrá un encuentro con los representante de los funcionarios que buscan lograr revertir esta situación y que los técnicos no médicos que había contratado ASSE a través de su Comisión de Apoyo puedan retornar a sus puestos de trabajo y no hacerlos firmar un contrato de trabajo que reste las condiciones que actualmente poseen.

Según dijeron a este diario fuentes consultadas por este tema, en las últimas horas se abrió un abanico de posibilidades para que los funcionarios sean reintegrados a sus puestos de trabajo, empero en la presente jornada los involucrados tendrán una reunión con legisladores y sindicalistas que llegarán a nuestro medio, entre otras cosas, para ayudar a resolver esta situación.

“A mi no me querían dar el cese ni siquiera eso, y estamos peleando para que las cosas de hagan bien, para que nos den una razón de los ceses y para poder lograr revertir esta situación”, dijeron los afectados.