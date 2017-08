La reciente reforma laboral anunciada por el país norteño, puso en alerta a nuestro país, sobre todo a la masa de trabajadores y las gremiales empresariales que ven con temor como podría afectar esa medida a Uruguay y la región.

EL PUEBLO consultó al dirigente sindical Pablo Torrens y al Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Nicolás Sant’ Anna, quienes coincidieron en que una tendencia flexibilizadora como la que se viene planteando en Brasil no es buena para nuestro país.

«ES UNA SALVAJADA»

DIJO TORRENS

El dirigente del SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines), Pablo Torrens dijo que la reforma laboral en Brasil «es una salvajada» y está más que claro que esa modificación va en contra de los derechos adquiridos a través de una lucha de más de 40 años.

Dicha reforma en el país norteño implica «un desmedro para los trabajadores a favor de los empleadores», dijo Torrens.

Entre los puntos en desacuerdo señaló que se extiende la jornada laboral a doce horas o la semana laboral a 60 horas, si hay acuerdo eliminando la obligatoriedad de la negociación colectiva que es una garantía para los trabajadores y una herramienta de control para la competencia leal para los mismos empresarios, explicó el sindicalista.

«Sin dudas que a nosotros nos perjudica porque introduce a los patrones en una competencia desleal con los vecinos países y nosotros no estamos dispuestos a retroceder en nuestros derechos», señaló Torrens.

PREOCUPACÓN ENTRE LOS EMPRESARIOS

«Es una medida que va en contra de la tendencia laboral de los últimos tiempos, es una especie de curva en esa tendencia y no tenemos claro como va a afectar a Brasil pero ya hay una preocupación en varios sectores de nuestro país sobre como puede afectar la competitividad», manifestó el Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Nicolás Sant’ Anna.

«Que afecte la competitividad en un país como Brasil frente a un país como el nuestro, son tan desproporcionados los tamaños que no podemos decir como y si lo va a hacer directamente, lo que sí podemos decir es que con el correr del tiempo», agregó.

Sant’ Anna aseguró que Uruguay no esta en esa línea que implica la flexibilización laboral de Brasil, sin embargo, remarcó que la alta carga impositiva y dentro de ella la laboral, afecta la producción en general.

En este sentido, explicó que «al tener insumos más caros se sale perdiendo» así frente a otros países que no tienen tantos impuestos, se pierde competitividad.

«La parte industrial históricamente en nuestro país la hemos dejado de lado y hay una concepción de que en Urugauy no podés fabricar nada y eso es así. No podés tener la electricidad más cara, el gas oil más caro y ser competitivo con las empresas de otros países que no lo tienen. Si pagás el doble por esos insumos principales ¿cómo hacés para competir?», señaló.

UNA ALTA CARGA

IMPOSITIVA

El empresario, se quejó por la alta carga impositiva que deben afrontar en nuestro país lo que ya de por sí afecta la competitividad de las empresas nacionales. «Hablamos no solo de una alta carga laboral sino de todos los impuestos en general que están empujando a las empresas al informalismo y el porcentaje de aquellos que queda en lo formal es el que debe pagar todo.

Esa es una de las luchas que tenemos nosotros siempre y es que la gente no vea otra forma de hacer negocio por fuera de la ley que entonces le va a ser mucho más rentable y la gente se empieza a correr hacia el informalismo si los controles no son los adecuados», puntualizó Sant’ Anna.

FALTA DE UNIÓN ENTRE LOS EMPRESARIOS

Asimismo, el Presidente de CCIS, afirmó que el sector empresarial está en desventaja a la hora de realizar reclamos para el sector por la falta de unidad entre sus pares.

«Creemos que el sector empresarial está disperso a la hora de llevar a cabo las peleas conjuntas, nos cuesta unirnos y avanzar juntos porque en la realidad tenemos muchas veces intereses contrapuestos. Pero la prueba esta en que el sector sindical tiene como mérito que con la unión ha obtenido muchos avances y no estamos en contra de eso, pero sí creemos que tiene que haber un cierto equilibrio», dijo Sant’ Anna.

«Si hay un sector que siempre gana ya sabemos como termina eso, como fue el caso de tienda Inglesa, donde el negocio ya no es negocio y hay que volver todo para atrás, esto es una realidad. Los costos se vuelven cada vez más altos y se cierran fuentes de trabajo», concluyó.