Ayer comenzaron las presentaciones de trajes en distintos clubes

El carnaval, la fiesta popular por excelencia, comienza una vez más en nuestro departamento y esta vez lo hará con el regreso de los desfiles oficiales para el concurso de las escuelas de samba y de las comparsas de negros y lubolos, que volverán a tener un escenario único, la avenida Líber Seregni (ex Viera), entre la calle Maciel y la avenida Apolón.

Pero solo en uno de los dos desfiles que se realizarán este fin de semana, estarán participando las murgas que están nucleados en ASAC, las que no concursan en los desfiles de carnaval pero que ya preparan su presentación en el certamen de la categoría que será en el Parque Harriague.

Este año la novedad más destacada es la ausencia por primera vez después de 31 carnavales consecutivos, la emblemática murga Falta La Papa no estará en el concurso de este año. Las razones son propias de los integrantes de la murga, alguna tardanza en el armado del repertorio y otros aspectos, dejaron debajo de las tablas a la singular y laureada murga salteña.

Aunque en este caso, cabe destacar que se cumplirá el retorno a los escenarios de la murga La Nueva, la que cuenta con la mayor cantidad de primeros premios en los carnavales salteños. De la mano de su director escénico, Marcelo Cayetano, La Nueva prepara un año con mucha fuerza, innovación y esteticismo, como se caracteriza la propuesta artística de esa murga. Pero para saber un poco más de todo esto, EL PUEBLO consultó al presidente de la Asociación Salteña de Actores de Carnaval (ASAC), Ernesto Lasiú, quien brindó un pantallazo de todo lo que se viene a partir de la semana que viene.

EL CONCURSO

El titular de la gremial de carnavaleros, Ernesto Lasiú informó que el concurso de murgas de nuestro medio comenzará el próximo viernes 9 y continuará el sábado 10 de febrero, en el teatro de verano Víctor Lima del Parque Harriague, espacio que destacó “ha sido remozado y se encuentra en muy buenas condiciones algo que es digno de destacar porque le dará un buen marco a los espectáculos de carnaval”.

Dijo que las presentaciones empezarán a las 22 horas y la entrada costará tanto en la primera rueda como en la segunda, que se cumplirá el jueves 15 y el viernes 16 de febrero, la suma de 80 pesos. Al tiempo que la final del certamen costará 100 pesos y se cumplirá el sábado 24 de febrero.

La novedad este año es la ausencia de la murga Falta La Papa que tras 31 años participando del evento, este año no se presentará. Aunque las murgas que sí van a estar son La Nueva, Punto y Coma, La Grandulona, La Remontada, Hacha y Tiza; y desde Concepción del Uruguay (Argentina) Puntuales Pa’ La tardanza.

EXPECTATIVAS

Por su parte, Laisú expresó que “hay muchas expectativas en el ambiente carnavalero por el inicio del concurso, ya que en las peñas que hicimos ha ido mucha gente y hoy (por ayer) comienzan las presentaciones de trajes que serán La Grandulona en La Bámbola (anoche), (hoy) viernes en Club Fénix Punto y Coma, el domingo Hacha y Tiza en Club Progreso, y el lunes 5 será el turno de murga La Nueva en club Chaná”.

Señaló incluso que “el aporte de la Intendencia será de alrededor de 800 mil pesos si se toma en cuenta el dinero que se nos ha dado para premios, el pago de la empresa del sonido, el maestro de ceremonias y el costo del uso del Parque Harriague que nos lo dan sin costo, es un voluminoso aporte que agradecemos”.

Sostuvo que el jurado del concurso de murgas estará integrado por cuatro personas, tres de ellas que vendrán desde Montevideo y uno lo hará desde Paysandú. Aunque destacó que “lo importante es que ya están confirmados y con el aval de todos los conjuntos que participan”.

Lasiú dijo que se espera para este año una importante participación de público en el carnaval local.