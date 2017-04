En el marco de la política comercial que viene llevando a cabo el Correo Uruguayo se procedió días atrás a la firma de un convenio con el Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), donde los socios de dicha institución se verán beneficiados con importantes descuentos en la utilización de los servicios de la empresa estatal.

En dicha oportunidad, hicieron uso de la palabra el gerente general de Correos, Cr. Fernando García y la Dra. Fabiana Ríos, el presidente y secretario general del CCIS, Nicolás Sant’Ana y Atilio Minervine respectivamente y el vicepresidente de la gremial empresarial que además preside la Comisión de Comercio de la organización, Álvaro Frioni.

Sant’Ana reafirmó la búsqueda del Centro Comercial e Industrial de Salto de bajar los costos para sus asociados y estar a la altura de los nuevos tiempos tecnológicos. “Nos subimos a esta ola de los avances tecnológicos o no nos va a ir muy bien, por eso, este tipo de convenios son importantes”, comentó el presidente.

Por su parte, Frioni, aseguró que la nueva comisión de comercio que funciona en el CCIS busca articular entre las instituciones públicas y privadas beneficios y herramientas que puedan mejorar el sistema de comercio.

LOS BENEFICIOS

Entre los beneficios con que contarán los asociados al Centro Comercial e Industrial de Salto en el Correo Uruguayo, se destaca principalmente un descuento del 15% en todos sus servicios, más otros descuentos adicionales según el funcionamiento de la empresa y un sistema logístico muy avanzado donde el Correo les permitirá hacer un seguimiento en sus compras.

También podrán acceder a otras herramientas como el exporta fácil, o las ventas por internet con un cobro a contra reembolso, entre otros servicios “que son muy importantes y los empresarios tenemos que empezar a utilizar porque cada comercio busca mejorar su rentabilidad y servicios pero también llegar a otros lugares y a través del correo podemos tener un impacto nacional”, puntualizó Frioni.

EL COMERCIO

ELECTRÓNICO

“El Correo Uruguayo comenzó desde el año pasado con una estrategia comercial que establecía acercarnos en general a trabajar con el interior del país, sobre todo con lo que tenía que ver con el comercio electrónico, porque aquí hay un potencial muy grande, todavía es incipiente su desarrollo, pero hay herramientas. Lo que permite el comercio electrónico y el Correo Uruguayo es que con las herramientas que tenemos hoy en día, como la plataforma Ahí va, que tiene un importante desarrollo en tecnología de primera línea, podamos avanzar juntos”, destacó.

“Hoy el comercio electrónico es una realidad no solo a nivel nacional sino internacional y por eso estamos recorriendo varios departamentos no solo para firmar convenios. Nos acercamos a las empresas para que nos pregunten sus dudas y dar respuesta porque pensamos que tenemos los elementos para acompañarlos y así avanzar juntos, en el país y el exterior, lo que es posible gracias a las alianzas con 192 países a nivel mundial”, señaló el gerente general del Correo Uruguayo.