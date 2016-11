La victoria de Donald Trump ha dejado al mundo todavía buscando una explicación, hay mucha gente que se encuentra manifestándose en las calles en los Estados Unidos por lo que esto significa, ya que para los norteamericanos en muchos sentidos, esto no representa el “espíritu estadounidense”.

Ayer el diario El País de Madrid publicaba un artículo señalando que el electo presidente de Estados Unidos suavizaba algunas de sus promesas de campaña y aún así, pensaba que las protestas en su contra eran injustas.

Pero el tema pasa porque es una persona que manifestó todo lo contrario al sentimiento de tolerancia, respeto y democracia durante una campaña agresiva que dejó a mucha gente con temor porque pudiera ganar. El propio exlíder del Ku Klux Klan (secta racista que odia a los afrodescendientes) dijo que habían “contribuido” a que ganara Trump porque compatibilizaban con sus ideas.

Por lo cual el mundo hoy sigue en vilo con la noticia de que el 20 de enero, el mundo tendrá un gobernante del país más poderoso del planeta que tiene una peligrosa visión antisistema.

Para esto EL PUEBLO volvió a consultar al salteño Nicolás Albertoni Gómez, que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles donde realiza un doctorado en política internacional en la University of Southern California, el cual nos remitió un artículo suyo, publicado por el diario El Observador en las últimas horas.

Según una nota publicada en el viernes 11 de setiembre titulada Sobre Trump y los rumbos del mundo, Nicolás Albertoni opina que “la victoria de Trump se suma a un conjunto de hechos que seguro la historia se encargará de ponerle su debido nombre. Lo cierto es que ya no estamos ante una época de cambios sino ante un cambio de época y esto demanda reflexiones más profundas”.

“Esta victoria de Trump es sin dudas una bofetada a lo que muchos grupos sociales han denominado establishment o sistema. Es una señal inmensa de grupos consumidores pero no necesariamente proveedores de las herramientas de conectividad de la globalización como son las redes sociales”, señala en su artículo publicado en el diario capitalino y cedido a EL PUEBLO.

“Este mensaje antisistema crece en todo el mundo y es riesgoso. Su fortaleza es tal que ya no importa quién lleve su bandera sino que el principal cometido es dar el mensaje más allá de quién sea el líder que lo encabece”, advierte.

Y sostiene que “el riesgo es que muchos de estos grupos sociales que promueven el discurso antisistema parecen no darse cuenta de que muchas veces el líder que toma el lema, es ni más ni menos, que origen y consecuencia de lo que ellos buscan derribar. De aquí que estamos ante un círculo vicioso que lo máximo que podemos hacer hoy es encontrarle algo de sentido. Pero lejos todavía estamos de saber cuál será su consecuencia».