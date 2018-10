El reclamo es por una baja en el interés que deben pagar por los préstamos

El próximo 31 de octubre se llevará a cabo una concentración en horas de la tarde en la capital del país, en plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo de una baja en el interés que deben pagar los cooperativistas y que los perjudica notoriamente. Desde Salto se tiene previsto participar de la movilización con una masiva presencia y por ese motivo se difunde la actividad. “Reclamamos para pagar el interés de los préstamos al 2% y no al 5,25% como se está pagando hoy en día”, comenzó explicando a EL PUEBLO, Lucas Pírez, integrante de FUCVAM (Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua). “En este momento ya hay tres ómnibus llenos y vamos a apoyar este reclamo que se hará en Montevideo”, agregó.

“ES INJUSTO”

Las cooperativas anteriores a 2008 pagan el interés de los préstamos a un 2% de interés y las que surgieron después de esa fecha pagan a un 5,25% de interés porque cambió la reglamentación.

Piriz, remarcó que la plata para el Fondo Nacional de Vivienda “sale de nuestros impuestos y no es un dinero que haya que pagarle a un organismo del exterior porque no viene en préstamo de ningún lado. Por eso, nosotros creemos que es injusto lo que pasa porque ese dinero sale de todos nosotros”, enfatizó.El número de familias comprometidas con este incremento en el interés es muy grande porque son muchas las cooperativas que se crearon después del 2008. “Es injusto que hayan compañeros que paguen al 2% y otros al 5,25%”, dijo Pírez.

“UNA TOMADA DE PELO” DE LA MINISTRA DE VIVIENDA

Este reclamo viene desde hace mucho tiempo, se discutió el tema en el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y hasta se mantuvo una reunión con el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez. Se conformó una comisión bipartita entre representantes de FUCVAM y del Ministerio que trabajó durante más de cuatro meses en una solución al tema. Sin embargo, cuando se llegó al final de la negociación con posibilidad de un buen acuerdo la Ministra Eneida de León, “se tomó todo ese trabajo como una tomada de pelo hacia la Federación y a todo el tiempo en que se negoció porque en vez de bajar el interés, dijo que si la cooperativa pagaba todo un año sin atrasarse de enero a diciembre, en enero del año siguiente iban a verificar esto para que la cuota de febrero viniera a la mitad. Si la cuota era 10 mil pesos, la cuota de febrero que se iba a pagar en marzo te venía a 5 mil pesos. Eso nos pareció una tomada de pelo porque no estaba ni cerca de lo que estábamos negociando”, comentó Pirez.

RESOLVIERON INTENSIFICAR LAS MOVILIZACIONES

Al día siguiente de dicho anuncio FUCVAM realizó una asamblea nacional con sus socios y lo que se decidió fue intensificar las movilizaciones, las marchas y no hablar más con la Ministra de Vivienda, por ese motivo se le hizo llegar una carta al Presidente de la República, enterándolo de la situación y de que no se iba a hablar más con la Ministra por ese tema, sino directamente con el Poder Ejecutivo.

ESTE 31 DE OCTUBRE MARCHAN A MONTEVIDEO

La primera gran movilización programada por FUCAM en aras de este reclamo, se llevará a cabo este miércoles 31 de octubre, en plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva. Para dicha ocasión concurrirán cooperativistas de todo el país y se espera que sea una marcha multitudinaria en apoyo de su reclamo.