Luciana Couto, Gabriela Goslino y María Inés Tolosa

Luciana Couto, Gabriela Goslino y María Inés Tolosa, son tres amigas salteñas, que desde el pasado 14 de marzo se encuentran en el Perú. Cuando el gobierno del país trasandino resolvió cerrar sus fronteras ante la amenaza del COVID-19 (coronavirus), nuestras coterráneas quedaron varadas sin mayores respuestas en aquel país, resaltando en todo momento el respaldo que recibieron de parte de otros compatriotas que se encontraban en la misma situación, y del Estado uruguayo que intervino inmediatamente ante su pedido de ayuda. EL PUEBLO agradece su amabilidad, la cual, a pesar del difícil momento vivido, mantuvieron en todo momento en el que transcurrió la entrevista.

VARADAS EN CUSCO

Nuestra situación es que, de un momento para otro, nos enteramos de que Perú cerraba las fronteras, por lo cual nos dirigimos directamente al aeropuerto, con la intensión de volver a nuestro país. Estuvimos 10 horas en espera, viendo si la aerolínea nos podía dar una respuesta, la cual nunca obtuvimos. Había miles de extranjeros en la misma situación, no pudiendo reprogramar vuelos. Por suerte, nosotras ya teníamos reservado un alojamiento, en Cusco y nos vinimos hasta acá; además, en Lima estaban cerrando los hoteles y no dejaban ingresar a los alojamientos.

Cuando llegamos a Cusco nos encontramos con otros uruguayos. La situación es realmente complicada, ya que hay mucho control policial en las calles; las salidas son exclusivas para comprar alimentos, solamente están abiertos mercados y farmacias; las salidas tienen que ser de a una persona, no se puede andar en grupos; hay toque de queda desde las 20:00 hasta las 5:00 de la mañana, con pena de prisión para quien no lo cumpla. Reitero, la situación está bastante difícil.

AGRADECIMIENTO AL ESTADO URUGUAYO

Nosotras no recibimos ningún apoyo del Estado peruano; nadie se contactó con nosotras. Al mismo tiempo, agradecemos al Consulado uruguayo por la pronta respuesta, y estamos hasta el momento en que hablamos con ustedes, de poder volver a nuestro país.

También nos gustaría subrayar el hecho de que la aerolínea no nos brindó ninguna solución, no reprogramaban vuelos, y por esa situación nos tuvimos que quedar. El planteo que se nos hizo fue que teníamos que cumplir la cuarentena acá, y que en ese caso, todos los gastos, todos los costos, corrían por nuestra cuenta, ya fuera alimento o alojamiento.

La solución que se encontró al final, fue gracias al Estado uruguayo, el que consiguió un vuelo de la aerolínea Amaszonas en la que los 90 uruguayos que estamos en Cusco estaríamos volviendo.

La verdad es que queremos agregar que, nos emociona el apoyo de los uruguayos, tanto de los que están acá en Perú, como de los que están ahí en Uruguay, en nuestro país, porque cuando uno está lejos, lo valora muchísimo.

VERDADERO SUSTO

Creemos que el mayor susto ya pasó, y bueno, dentro de todo, ahora, estamos tranquilas pero ansiosas por volver. Agradecemos a este medio el darnos la oportunidad de contar lo que se vivió, y destacar que, entre los uruguayos que estamos acá, nos brindamos apoyo, información, y la verdad es que eso, cuando uno está afuera de su país, se agradece también.

REPROGRAMARON EL REGRESO PARA HOY VIERNES

Reprogramaron para hoy viernes el vuelo que iba a traer uruguayos desde Cusco.

Se trata del avión de la Aerolínea Amaszonas que traería de regreso a nuestro país a 70 de los compatriotas varados en Perú. La dificultad por la que el vuelo no pudo concretarse ayer, radicó en las condiciones de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional de Cusco, ubicado a 3.400 metros de altura.