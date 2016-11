71 personas murieron y 6 permanecen con vida luego de que un avión con 77 personas a bordo, incluyendo los futbolistas del club brasileño Chapecoense que viajaban a disputar la final de la Copa Sudamericana, se estrellara en una zona montañosa del noroeste de Colombia.

Un avión con 77 personas a bordo, incluyendo futbolistas del club brasileño Chapecoense, de la localidad de Chapecó, estado de Santa Catarina, se estrelló en una zona montañosa del noroeste de Colombia y sólo sobrevivieron seis de los ocupantes, informaron el martes autoridades. En la aeronave, de la compañía boliviana Lamia, volaban un total de 77 personas.

El director de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, confirmó que son seis los sobrevivientes del accidente, pero no hizo públicos sus nombres. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos dijo: «Hacemos votos para que sean más».

Santos comunicó en rueda de prensa que dos de los heridos en la tragedia se encuentran en grave estado. «Nuestra voz de aliento a los familiares, directivos, seguidores del equipo chapecoense, a las familias de los periodistas, a los familiares de la tripulación y al pueblo de Brasil por esta tragedia que enluta a la región entera», declaró el mandatario colombiano.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó en el correr de la mañana que hay 6 supervivientes. Uno de ellos es el defensa Helio Neto, mientras que el arquero Danilo Padilha ya no está entre los sobrevivientes, por lo que se entiende que es el herido reportado por las autoridades que falleció en el hospital.

En las primeras horas, se informó que de cuatro jugadores de fútbol entre los rescatados. «Una aeronave procedente de Bolivia de la empresa Lamia con matrícula LMI 2933 RJ 80 se accidentó en el cerro El Gordo, en cercanías al municipio de la Unión, Antioquia, con 72 (después se confirmó que fueron 68) pasajeros y 9 tripulantes a bordo, los cuales pertenecen al equipo Chapecoense de Brasil», dijo un comunicado de la Aeronáutica colombiana en el que reportó el siniestro.

El futbolista brasileño Alan Ruschel es una de las víctimas que logró llegar al hospital de La Ceja, la localidad más cercana al siniestro. Los también jugadores Danilo Padhilam (que falleció momentos después de llegar a un centro de salud), Jackson Follman, la azafata Ximena Suárez, el técnico de vuelo Erwin Tumiri y el periodista Rafael Henzel fueron trasladados a otro hospital cercano, según informan los medios locales. Aeronáutica Civil publicó la lista de pasajeros en Twitter.

Follman tuvo que ser amputado y se encuentra en estado crítico, segín reportó O Globo. En declaraciones a radio La Red de Argentina, el director del hospital San Juan Dios ubicado en La Ceja (Antioquia), Guillermo León Molina, dijo que el primer sobreviviente en llegar fue Alan Ruschel, que fue sometido a una cirugía y trasladado a la clínica Somer para realizarle un procedimiento quirúrgico neurológico. Más tarde fue derivado al mismo centro Rafael Henzel Valmorbida, quien fue intervenido y se encuentra estable en cuidados intensivos.

El último en llegar al lugar fue el zaguero Neto, quien presenta un trauma severo de cráneo y trauma abdominal. Los médicos buscan estabilizar sus signos vitales y se lo evaluará para determinar un diágnostico y ver posibilidades quirúrgicas.

Según reportó radio 360 de Colombia, el sobreviviente Erwin Tumiri contó que «ante la situación, muchos se levantaron de los asientos y comenzaron a gritar», y destacó que sobrevivió por haber seguido los protocolos de seguridad. Sobre las 10:45 hora de Medellín, la prensa colombiana informó que dos helicópteros Black Hawk del Ejército llegaron al aeropuerto Olaya Herrera del municipio con las víctimas. El presidente de Brasil, Michel Temer, ofreció ayuda y cuatro aviones para repatriar los cuerpos de los fallecidos.

INVESTIGAN CAUSAS

Luis Carlos Córdoba, subdirector de aeronáutica civil colombiana, dijo que estaban investigando las causas del accidente. Varios medios informaron que la azafata sobreviviente señaló que el piloto intentó vaciar el tanque de combustible del avión para evitar una explosión. El Reino Unido anunció que envió técnicos para ayudar en la investigación del accidente. La Sección de Investigación de Accidente Aéreos británica ha emitido un comunicado que anunciaba el envío de inspectores de apoyo al país americano.

El equipo Chapecoense llegaba a la ciudad de Medellín para disputar el miércoles el partido de ida por la final de Copa Sudamericana con Atlético Nacional de Colombia. El Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia dijo que el avión fue reportado como extraviado a escasos minutos de aterrizar en el aeropuerto José María Córdova.

El avión, de la empresa Lamia Corporation SRL, procedía del aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y debió aterrizar en el terminal que sirve a la ciudad de Medellín.

La tripulación reportó fallas eléctricas a la torre de control antes del siniestro, dijo la aeronáutica. El piloto era dueño de la aeolínea de origen venezolano.

En la zona en donde se estrelló el avión se registraban lluvias y escasa visibilidad, lo cual llevó a suspender momentáneamente las labores de rescate. La oscuridad de la noche y las malas condiciones climatológicas también impidieron la operación de helicópteros militares y civiles para apoyar las labores de rescate, informaron fuentes castrenses.

La Confederación Sudamericana de Fútbol suspendió hasta nueva orden todas las actividades competitivas y lamentó el accidente.

Atlético Nacional, el rival del club brasileño, también lamentó el accidente en un mensaje por su cuenta de Twitter. Chapecoense publicó un comunicado en su perfil de Facebook en el que se reserva cualquier tipo de declaración oficial hasta que las autoridades colombianas confirmen toda la información disponible.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró: «Es una verdadera tragedia lo que ha sucedido esta noche». «Hemos dispuesto de toda la colaboración técnica y humana para atender este accidente», añadió. Las autoridades han solicitado a la población que, dadas las malas condiciones climáticas y del terreno, no acudan al lugar de los hechos: «Se solicita a la comunidad abstenerse de ir al sitio del accidente para evitar colapso. Organismos de emergencia trabajan conjuntamente».

(En base a El Pais)