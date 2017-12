Academias Previale

Finaliza otro año de actividad, Academias Previale, ya tiene casi 60 años de vida (1960-2017). A través del Centro Cultural Academias Previale, en la ex fonoplatea de Radio Cultural, hemos tenido un año muy activo con respecto a propuestas culturales – así lo señaló el Profesor Silvio Previale.

Se rindió homenaje a La Cumparsita (19 de abril), a Gardel (24 de Junio). Destacadas presencias como “Popo” Romano desde Montevideo, o los músicos Argentinos de la talla de Rufino Conde, autor de temas que han cantado los Hermanos Cuestas, el Chaqueño Palavecino, entre otros. El Acordeón no ha faltado, en los eventos, como Luciano Camelli, desde Italia, Los Chamameceros de Concordia, y TAJY un conjunto correntino, que llegó con la música contemporánea, entre otras propuestas.

Impulso Rock, se destacó por una propuesta juvenil de nóveles grupos locales, con gran éxito.

El teatro y la Danza, no han estado ajenos, en la Danza, la presencia permanente de los grupos estables del Centro Integral de Danzas que dirige Iara Gómez y Abrazos a la Tradición el Ballet folclórico que dirigie Georgina Rodríguez, grupos estables del CCAP.

Y en Teatro las Obras “Manicomio” con un record de público que superó las 300 personas en dos noches de funciones, y “El Fracaso del Quijote” con cuatro exitosas funciones ambas obras escritas y dirigidas por Matías Pérez y con puesta en escena del grupo Le Variette que dirige Jorge Menoni.

Finalmente, se cerrará este año con varias propuestas musicales, y artísticas, con actividades de integración Salto/Concordia, con la participación del Instituto Urquiza que dirige Rosita Ramat Ferré y los exámenes y presentación final de los Alumnos de Academias Previale.