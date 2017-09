Por el nombramiento del actual Jefe de Hidrología Manuel Irigoyen

“por lo menos hay un desacuerdo”, dijeron fuentes de la CTM consultadas por EL PUEBLO acerca de la situación generada días pasados entre las delegaciones de Uruguay y Argentina de la represa de Salto Grande, por la designación de un nuevo gerente general, que ya venía cumpliendo un cargo jerárquico y que fue ascendido a ese cargo tras la remoción de su antecesor.

El caso quedó sentado en la mesa de reuniones que tuvieron ambas delegaciones días pasados por este tema. Luego hubo un trascendido de prensa acerca de que se había generado un enfrentamiento entre las delegaciones de ambas márgenes, lo cual fue desmentido en EL PUEBLO por el presidente de la Delegación Uruguaya de Salto Grande, Gabriel Rodríguez.

Sin embargo, fuentes de Salto Grande consultadas por este diario señalaron que “en realidad sí hubo divergencias entre los integrantes de ambas delegaciones en torno a este nombramiento, porque se trata de una persona con sobrada formación técnica y lo que pedía la delegación uruguaya era que lo mantuvieran en el cargo, porque entendían que un gerente general debía tener un rango de confianza política, no partidaria, sino política de la delegación”.

LOS TRAPITOS

Los informantes señalaron que “lo que pasa es que la Delegación prefiere que los trapitos sucios se laven en casa y no se anden ventilando, además porque esto no genera un conflicto al punto que la represa deje de funcionar. Además con Eduardo Bandeira en la delegación, que tiene línea directa con Tabaré Vázquez, en Montevideo ya saben cómo son las cosas. Pero quieren darle un perfil bajo al asunto, aunque se trata de un tema no menor como para que quiera taparse”.

Además las fuentes consultadas sostuvieron que “las designaciones entre las delegaciones binacionales ya han mantenido desacuerdos en las decisiones, porque es algo natural que así suceda, pero finalmente siempre encuentran un camino de coincidencia, y por eso nunca hubo problemas mayores. Este nombramiento si bien no es menor, seguramente será algo que se solucione en la represa, o entre Montevideo y Buenos Aires”.

El cargo de gerente general que generó el dislate es el del nombramiento del actual Jefe de Hidrología, el ingeniero argentino Manuel Irigoyen. Quien ostenta un cargo que está por debajo en la escala jerárquica de los gerentes de área.

Con todo, los informantes consideran que “no habrá mayores inconvenientes” y que el dislate “se resolverá rápido”.