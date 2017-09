Los músicos Leo Silveira y Juan Sánchez junto a la vocalista María Fernanda Ferreira se unen para una propuesta musical diferente, descontracturada y que apunta a un público muy variado en gustos musicales.

La propuesta de los artistas lleva por título “Otros” y conjuga a los músicos salteños con perfiles muy similares para un show particular donde se fusionarán temas que van desde el rock, country rock, jazz, pop, samba y flamenco.

Silveira y Sánchez vienen de diferentes grupos musicales y Ferreira cantando como solista pero para este sábado unirán sus talentos en un show imperdible.

La presentación será este sábado a la noche y será acompañada por el clima particular del local Mastra que abrió sus puertas a estos músicos para una noche particular este sábado 2 de septiembre.