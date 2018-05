“Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es la única opción que te queda” Bob Marley

Con incansables días de sacrificio y entusiasmo por un emprendimiento, nacía Claldy.

Una Distribuidora que descubrió un camino entre nosotros. Y acumulando años de esfuerzo permanente, logra posesionarse en el medio como una empresa solvente.

Sus integrantes, formando parte de una familia completa, dedicaron su vida a la actividad laboral y quienes tomaron las riendas al comienzo, fueron los esposos Gonzalo Regueira y Giovanna Abarno.

A medida que sus hijos Mikaela, Macarena y Juan Manuel fueron creciendo, iban adaptándose al continuo trajinar de sus padres. Con el mismo empuje, ganas y entusiasmo por mantener el negocio activo, como forma de supervivencia.

Cuando el 21 de octubre de 2017, el fuego comenzó violentamente a desatarse tomando fuerza y el contenido de su local ubicado en Agraciada al 1800, quedó totalmente destruido.

Como si un desastre de estas magnitudes fuera traumático, nos sacudió aún más con un inexplicable dolor, conocer el peor desenlace: Giovanna se había quedado atrapada en el humo del incendio.

El después irremediable de ese sábado a la tarde, nos lo narran Gonzalo Regueira, junto sus hijas Macarena y Mikaela:

¿Cuándo comienza Claldy a funcionar en Salto?

-Gonzalo: Estaba haciéndole el reparto de pan a Ney Malvasio, cuando me entero de un llamado para distribuidor, que resultó ser para vendedor.

Comenzamos con el emprendimiento de Claldy, solamente con ciento ochenta litros de leche, que era con lo que contaba la Distribuidora.

Lo vimos como nuestro futuro, realizando el reparto de la leche y sus derivados en una camioneta Ford vieja, del ´51. Y seguimos con una Fiat 147 en muy mal estado, pero mas nueva que la anterior.

Luego, fueron muchas etapas.

¿Dónde se instalan?

En nuestro domicilio, con dos freezer de un pequeño negocio anterior. Nos trasladamos luego a Arregui 154, (ex Claldy) donde el local ya contaba con cámaras de frío.

¿El campo se ampliaba?

Queríamos seguir creciendo y nos animamos a trasladarnos al local de calle Brasil.

El cual al principio nos parecía enorme, pero de a poquito, se fue llenando y allí trabajamos buen tiempo, hasta que sucedió la tragedia.

¿Cuándo comienzan a apoyar a sus padres en la empresa?

-Mikaela: desde muy pequeños. Incluso cuando llegábamos de la escuela. Atendíamos y ayudábamos en todo.

Luego de un largo tiempo, logramos instalarnos en Varela y Rincón.

¿Cómo se suceden los hechos del incendio del local?

-Gonzalo: Estábamos solos con Giovanna y nos habíamos recostado un ratito en una parte del local que acondicionamos como un apartamentito, ya que nuestra casa en Colonia 18 de Julio, no estaba aún en condiciones de habitarla. Giovanna, estaba mensajeándose con Macarena y yo dormitaba.

De golpe, cayeron todas las llaves y Giovanna me dice: “quedamos sin luz”.

Comenzamos a sentir un ruido, como cuando se están quemando hojas de eucaliptus y pensamos que venía de la parte de la panadería ubicada a la vuelta.

Pasaron treinta segundos, abro la puerta y ya tenía llamaradas de fuego como de cinco metros por uno y medio de altura.

¿Qué fue lo primero que atinó a hacer?

Giovanna llamó a Bomberos y le dije: “vámonos ya de acá”.

Debíamos pasar del dormitorio, a la cocina. Ella llegó conmigo hasta la cocina, yo avancé unos tres metros por entre el humo y la perdí.

¿Podía ella haber tropezado y caído?

No creo. Escuché decir que ella volvió para atrás para recoger plata, pero no.

Ella traía en la mano quinientos cuarenta mil pesos, que incluso me pregunta si los llevaba y le respondí: “sí, la llevamos, nos vamos para afuera”.

Ese dinero nunca apareció. Su cuerpo no estaba quemado, ella se asfixió y falleció por el humo inhalado, entonces ¿alguien lo encontró y lo tomó?

Los primeros en entrar fueron los bomberos. Eso está en manos de la justicia ahora.

De todas formas, hice la denuncia en investigaciones y demoró la fiscal en llamarme, un mes y medio. Y me investigó más a mí por el dinero, que quien se los llevó.

¿Qué pasa cuando logra salir?

Pensaba salir, tomar aire y volver.

Allí llegaban los bomberos. Me quedé re contento cuando los vi, pero no los vi hacer nada.

Eran diez ellos, sin saber qué hacer.

Llegó mi hermano y yo no reconocía nada, ni a nadie. Me llevó al Centro Médico, me sentía muy mal, vomité y me durmieron.

Estuve cuatro días dormido y nueve internado. Según el médico, media hora más tarde que hubiese llegado no había vivido.

-Macarena: cuando llegamos los hermanos, era tal el agrupamiento de gente y la Policía sin dejarnos pasar.

-Mikaela: según decían había peligro de derrumbe.

No lo creímos, porque podíamos ver que con las altas temperaturas, se había derretido el televisor, un aire acondicionado, pero nada en llamas.

Todo se perdió por el calor del fuego.

¿Cuál es la teoría que sostiene?

-Gonzalo: Que de una heladera de cinco puertas, podía haber fallado el ventilador. Luego la descarté.

Cada heladera tenía su llave, para evitar el problema de cortocircuitos.

Pero siempre presté atención a que el sol que atraviesa una ventana, hace espejo en la parte de arriba del vidrio del local y para mí, fue lo que provocó el incendio.

Corría cosas a menudo del lugar porque el sol provocaba temperatura alta allí.

No pudo haber sido un cortocircuito, porque nosotros nos quedamos sin luz, cuando pasó esta por el registro. Además, veríamos un fuego en pequeñas proporciones, pero no extendido así.

Son solo teorías.

¿Cómo se hace para seguir adelante?

-Macarena: seguir adelante nomás.

-Mikaela: Estamos muy conformes con nuestra clientela que nos sigue visitando en el local de Varela y Rincón.

-Gonzalo: Yo quiero decirle a la sociedad de Salto, gracias.

Continuamos con nuestras puertas abiertas, por el apoyo de la gente, la cual nos ha seguido.

Y…que es muy difícil seguir sin Giovanna, pero hay que seguir, no nos queda otra…

Mary Olivera