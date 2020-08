Prensa Rosarina de la mano de Leonardo Martínez Teilleri

En este viaje por los medios de prensa del interior de nuestro país EL PUEBLO detuvo su marcha para conversar con Leonardo Martínez Teilleri (44) – actual director del bisemanario Prensa Rosarina de la ciudad de Colonia.

“Ingresé en el año 1988.. y en octubre del 2016 como propietario junto a Miguel Martínez Teilleri (fallecido)

Mi comienzo fue en el año 1988, a la edad de 12 casi 13 años, siendo un niño y con la idea de trabajar me ofrecí para realizar el reparto de diarios en la ciudad.

Mi hermano mayor ya estaba trabajando con la familia Collazo, por ello comencé a trabajar en Prensa Rosarina, al poco tiempo ya pasé a ser a impresor y diseñador en tipografía” – nos comparte su director.

- ¿Cómo fueron esas primeras vivencias que experimentó con el diario Prensa Rosarina?

– “Esos tiempos fueron lo mejor de mi niñez, ya que podía trabajar y hacer lo que me gustaba.

El crear páginas y dejar volar la creatividad… si bien la tecnología en aquellos tiempos era muy distinta a lo de hoy uno podía usar la imaginación.

- Cuéntenos cómo fue viviendo usted el proceso de crecimiento en el diario…

– “El crecimiento lo viví siempre muy contenido por las personas maravillosas que fueron en aquel entonces mis patrones.

Me sentí el varón de la casa. ya que eran todas hijas las que tenían.

– Siempre tuvimos una relación muy cercana… que trascendía el vínculo patron – empleado”.

- ¿Qué es lo que más le atrapa del ejercicio periodístico? -

– “La curiosidad y el hecho de poder ayudar a través de la noticia, un medio puede hacer mucho por la comunidad y su gente.

-Una historia que haya quedado grabada en su memoria que le guste compartir…

– “Una historia que viví con Raúl fue cuando fuimos a tratar de sacar unas fotos para una noticia donde el reconocido buscador de tesoros COLLADO estaba en una zona muy vigilada en un predio privado en la zona de Boca del Rosario, las peripecias que pasamos para poder acercarnos al menos 60 metros del lugar sin ser vistos y expulsados, monte espeso, víboras, rasguños y picaduras de mosquitos, pero tarea cumplida mientras colgaba de un árbol para sacar la foto”.

- Comparta con los lectores cómo es el paso a paso de la impresión de los ejemplares…

-”El paso a paso nace desde la noticia, al papel o computadora… la entrevista, la foto y el desempeño de quien esté en la tarea.

Viene el diseño para plasmar la idea de lo que se busca a través de las palabras, luego el sonido incesante de la impresora offset mientras va sacando hoja por hoja, después el armado totalmente ,manual, podríamos decir que lo artesanal aún está presente”.

- ¿Cómo es llevar adelante un medio escrito en los tiempos que corren?

-”En la actualidad, llevar adelante un medio escrito es cada día más difícil.

Hoy el papel escrito está en un plano muy olvidado…

La internet y las redes sociales han hecho perder el terreno que por años y décadas fueron explotados por los medios escritos.

Vivimos el progreso de la tecnología muy aceleradamente y es casi imposible competir con dichos espacios masivos”.

Una reflexión sobre el periodismo..

-”El periodismo sin dudas es un rol muy importante para que las personas conozcan de cerca la realidad y verdad cotidiana de cada localidad.

En lo personal no puedo llamarme periodista… soy un comunicador ya que ponerme ese título no me corresponde.

Las circunstancias y el deseo de la familia Collazo Corujo al querer que mi hermano Miguel hoy fallecido y yo fuéramos los seguidores del querido bisemanario”.

- ¿Cómo visualiza usted a los medios escritos del futuro?

Lamentablemente – dada a la situación que se vive y los problemas económicos que se avecinarán los meses próximos debido a la crisis sanitaria – hará cada vez más difícil poder sostener un medio escrito que lleva tanto costo fijo y los ingresos se ven cada vez más afectados.

Desde mi lugar puedo afirmar que seguiremos luchando a brazo partido para mantener las páginas de PRENSA ROSARINA en los hogares rosarinos”.

TRADUCIMOS LA

RECIENTE REFLEXIÓN DEL DIARIO:43 AÑOS

PRENSA ROSARINA

-”Hoy jueves 20 de agosto nuestro bisemanario cumple 43 años, han sido años de lucha, de entrega desde los tiempos de su fundador Raúl Collazo.

Hoy 43 años después seguimos luchando para no perder la tradicionalidad del diario papel, cada dia más difícil, todos quienes realizamos la tarea de llevar adelante una edición constante vemos la agudeza del cambio informático.

Competimos en una carrera a veces desleal contra las redes sociales, hacer un PERIÓDICO no es tarea fácil, los costos son enormes y mensuales.

Prensa Rosarina a pesar de sus peripecias ha logrado llegar a un año más… ello fue gracias a todos aquellos que desde los inicios han preferido colaborar con el medio escrito en papel.

Debemos ser agradecidos con cada uno de ustedes, con cada avisador que apuesta a nuestras paginas.

Son y serán años difíciles para nosotros, porque sabemos que la crisis económica instalada y la que talves sea mayor harán sacudir muchas veces las ganas de seguir, pero mientras uds nos acompañen seguiremos haciendo el esfuerzo para estar en sus hogares.

Asumimos la responsabilidad todas esas veces que por un u otro motivo nos retrasamos, hay realidades que escapan a nuestro deseo pero si puedo asegurar que hacemos todo lo necesario para llegar. Amigos suscriptores, avisadores y demás somos conscientes que son cada uno de uds quienes permiten que existamos, por eso les decimos estos 43 años han sido su obsequio.

Gracias y ojalá puedan seguir acompañando nuestro esfuerzo. ¡¡Salud!!”