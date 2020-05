Un niño de 9 años de edad contrajo Coronavirus en Colonia y no saben cómo fue que lo contrajo, hasta ahora no tiene síntomas y nadie de su familia ha dado positivo. Pero las autoridades están alertas por este caso en particular y por las circunstancias que lo rodean. La información es del portal colega lacoloniadigital. com.uy

Un nuevo caso de coronavirus en nuestro Departamento afecta a un niño de 9 años, de Juan Lacaze, fue detectado al hacerle los estudios pre-quirúrgicos , cuando este iba a ser sometido a una intervención quirúrgica programada..

Así lo informo, esta tarde en conferencia de prensa, la Dra. Alejandra Torres, Directora Departamental de Salud.

«El niño se encuentra estable, sin síntomas y en su domicilio junto a sus familiares en aislamiento, a quienes se les realizó el test dando negativo». Torres descartó cualquier conexión o vínculo con el otro caso existente en la misma ciudad y se desconoce como contrajo el virus.

La Doctora Torres advirtió que si no fuera por esta situación que enfrentaba el niño el caso hubiera pasado desapercibido «por eso estamos hisopando a todos los contactos del chico», comentó.

«Pedimos a la prensa comprensión y sensibilidad sobre este tema que involucra a un menor y su familia.» concluyo la Dra Torres.

En el informe epidemiológico se declara que al día de hoy se han realizado un total de 406 Test COVID 19 en el departamento de Colonia , de los cuales 377 fueron negativos, 11 positivos y 18 se encuentran en proceso. (1 de los casos confirmados tuvo un segundo test positivo) En total hay 10 casos confirmados de COVID 19.

Actualmente 2 personas se encuentran cursando la enfermedad y 8 se han recuperado.