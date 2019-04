Leandro Fagúndez hizo una pasantía en El País de Madrid y lideró un proyecto digital en el diario más importante de Uruguay

Leandro Fagúndez nació en Salto, en el barrio Saladero donde creció y vivió su infancia. Fue a la Escuela Nº3, pero cuando le tocó el turno de ir al liceo, pasó al Colegio Crandon y también a vivir en la zona céntrica, hasta terminar el bachillerato, donde a sus 17 años emigró a Montevideo para continuar sus estudios.

«Tuve una infancia muy buena y muy sana, con grandes amigos, donde muchos de ellos aún perduran, creo que fui bien educado en valores que me permitieron un importante desarrollo personal, con pautas básicas de respeto y responsabilidad que me han ayudado a moverme en el mundo de los negocios, pero sobre todo en el día a día, que eso es lo más importante, por encima de los logros académicos que uno pueda tener», expresó al ser consultado por EL PUEBLO.

Fagúndez es referente en el rubro de la Comunicación Digital y acaba de ganar un premio en Estados Unidos, en la Organización de Estados Americanos, por Revelación y Liderazgo en Comunicación Digital.

Contó que cuando era adolescente «me fui a Montevideo con la intención de estudiar periodismo en la Universidad ORT de Montevideo, pero pasó que hay un ciclo básico de dos años y luego tenés que elegir entre el periodismo, la publicidad, lo audiovisual y lo corporativo, y cuando tuve que elegir me incliné hacia el mundo de la comunicación publicitaria».

Señaló que con 19 años tuvo la oportunidad de trabajar en el diario El País de Montevideo, pero tuvo la chance de hacer una pasantía en el diario El País de Madrid, en España, donde vio que «había ciertos planes de negocios, que en Uruguay se podían adaptar y ejecutar; y al regresar propuse en El País de Montevideo ejecutar un plan de negocios que se estaba llevando a cabo en España para llevarlos a cabo acá, por lo cual con 19 años tener la oportunidad de estar al frente de un proyecto digital en el diario más importante que tiene Uruguay era algo muy relevante en lo personal».

Desde su perspectiva en la actualidad «la digitalización está creciendo, entonces creo que al momento de optar las empresas apuestan a eso, porque genera una difusión masiva, porque mientras a modo de ejemplo El País de Montevideo vende 30 mil ejemplares un domingo, algo impensado hace 10 años, hoy todo el mundo accede a los contenidos web de todas las plataformas y es a eso que se tiende, porque hoy todos utilizamos alguna plataforma digital».

FAKE NEWS Y TROLLS

En cuanto al riesgo del direccionamiento de la opinión masiva a través de los perfiles falsos en las redes sociales Fagúndez expresó que «perfiles falsos existen y van a seguir existiendo, más este año que hay elecciones, donde están los denominados trolls que se encargan de dañar la reputación de los otros candidatos, y donde está probado que 8 de cada 10 internautas leen los comentarios que se escriben en la redes sociales y que 7 de cada 10 se sienten influenciado sobre lo que dicen en ese perfil, entonces si se trata de un perfil trucho y la gente se siente influenciada se genera un daño enorme, yo lo que digo es estemos atentos para contrarrestar este tipo de prácticas».

El salteño experto en comunicación digital afirmó que «no es lo mismo hablarle a los jóvenes, que a los adultos mayores, que a los que no tienen trabajo, que a los que quieren irse de viaje, todos tienen intereses diferentes, por lo tanto en la comunicación digital hay que generar la microsegmentación, es decir, generar contenidos para los distintos segmentos de la población para dar un mensaje más personalizado, más efectivo y con mayor impacto».

También dijo que «el impacto digital en un mercado tan chico como el de Salto cuesta, porque acá los números dicen que todavía se prefiere invertir en diario papel que en lo digital, creemos que el papel está cada vez más obsoleto, y que lo digital permite esa microsegmentación para dar mensajes más personalizados».

Entonces planteó que «el desafío para Salto, pero para todo el interior y también para Montevideo que pese a ir un poco más adelante no es mucho más, hay que empezar a entender las nuevas tecnologías y repensar que lo digital es donde está la forma de generar un mayor impacto en el mensaje que se pretende».

Organizador del Wecomm que es un congreso internacional de comunicación digital que impulsa con la agencia O’Great de la que es uno de sus principales y que una de sus especialidades es de comunicación política, en donde recibirán a más de 30 conferencistas, todos ellos especialistas en diferentes áreas de la comunicación, pero todos en el área digital. El congreso se cumplirá los días 7 y 8 de mayo en el Complejo Kibón en Montevideo, con costos de inscripción

Nota de Hugo Lemos