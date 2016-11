ENTREVISTA. Por: Wenceslao Landarín

Décimo octavo piso de un edificio que tiene una notable vista de Plaza Independencia en la Ciudad Vieja de Montevideo. Ahí nos encontramos con un destacado abogado que se considera de “nacionalidad Salteña” donde esté, incluso en Madrid y Londres, ciudades en las que estuvo estudiando y trabajando hasta el año pasado. Coautor de un reciente libro sobre procesos laborales, ha desarrollado su especialidad en derecho laboral y tiene un Máster en derecho de la empresa. Por si fuera poco, su apellido está asociado a lo mejor del campo de nuestro departamento, una historia que forjó su abuelo, Yamandú Arburúas, desde la crianza del ganado Hereford. Es así que puede estar hoy negociando un convenio colectivo de una gran empresa, y mañana montar un caballo y recorrer una estancia en la zona de Belén.

INFANCIA FELIZ

Es Abogado, tiene 30 años y nació en pleno verano de 1986 en el centro de Salto. Su casa natal y su infancia la desarrolló entorno a calles 19 de Abril y Grito de Asencio. Concurrió al Colegio Crandon durante la época de Primaria y Secundaria, pero el Bachillerato lo realizó en el Liceo IPOLL. Ya en la etapa de estudios terciarios se mudó a Montevideo, a cursar la carrera de Abogacía en la Universidad de la República, entre 2004 y 2010. “Tuve una infancia feliz, jugando en la calle, cosa que ahora está medio complicado por el tema de la inseguridad”. Tuvo “la simpleza de un niño del interior, pensando en la pelota y ahí también nació mi fanatismo por Peñarol”. “Mis amigos de la vida son mis amigos del Colegio, con los que arranqué, ahora casados, la mayoría. En el IPOLL también me hice de muchos amigos, varios abogados e incluso Jueces en la actualidad”. Citó el caso del Dr. Pablo Rochón Sevrini, juez de Paz en “Cabellos” (hoy pueblo Baltasar Brum), en el departamento de Artigas. Destacó la educación pública excepcional que recibió en el IPOLL. “Mucha gente siente el cambio de nivel académico cuando entra a la Facultad, y yo no lo sentí para nada. Estaba absolutamente preparado igual que cualquier alumno de Colegio Privado. Tuve profesores excepcionales, de un nivel excelente”.

ABOGADO

Se fue a estudiar a Montevideo porque sus amigos se habían ido casi todos y quería “vivir solo, porque era muy nene de mamá”. Se recibió en 2010, pero cuando estaba en cuarto año de la carrera empezó a trabajar como Procurador en el reconocido estudio Guyer & Regules. Cuando se recibió se fue a Ferrere, otro importante estudio capitalino, por “un tema de crecimiento profesional circunstancial”: aquí ejerció durante cinco años, y se “formó como abogado”. En Ferrere “estás en las grandes batallas y en la diaria fuerte”. Había competencia e intensidad de trabajo, con muchas horas diarias de labor.

¿Formar parte de estos grandes Estudios no te hizo perder tu trayectoria personal como abogado?

“Viniendo del interior a tu nombre lo tenés que defender mucho más, no te conoce nadie y no conoce nadie a tu familia. Yo siempre tuve claro que dependía mío, por eso intenté esforzarme muchísimo más que el resto y estudiar para destacarme. Creo en el trabajo en equipo, pero todo equipo tiene sus individualidades”. Dijo que es como un equipo de fútbol, si el colectivo no anda vas a tener malos resultados, pero hay individualidades que marcan la diferencia.

ESTUDIAR, TRABAJAR Y VIVIR EN EL EXTERIOR

En Ferrere, donde aprendió mucho, sintió la necesidad de seguir formándose. Se dedicaba exclusivamente a la materia laboral, seguridad social y derecho sindical. “Necesitaba formación y arrancó la idea de estudiar en el exterior”. Es así que se va a Madrid, a la Universidad de Alcalá de Henares (España), donde hace un Máster en Derecho de la Empresa. Se recibe “con honores” en 2013 y consigue trabajo en una empresa multinacional donde durante un año es abogado interno. Se trata de la japonesa Fujitsu Technology Solution, líder mundial en tecnologías de la Información y Comunicación. En dicha empresa fue encargado de Europa. “Una empresa enorme, que solo en Madrid tenía dos mil empleados. Un mundo que yo desconocía; fue un gran aprendizaje”. Para el abogado en ese tiempo le fue muy útil el estilo “Ferrere”, que le dio una forma de trabajo y de pensar; “de no achicarse en las adversidades. Si llegué a Montevideo, me hice un nombre, vine a España, si me fue bien en el Máster, ¿Por qué no voy a andar bien en esto? Ellos (los europeos) valoran mucho el tesón del uruguayo, y del sudamericano”. Al principio le costó pero se adoptó.

Mientras estudiaba y trabajaba en Europa cursó en Londres (Inglaterra) un programa para formar líderes dentro de las empresas, y él fue por la multinacional japonesa en la que era abogado. Viajaba seguido a Londres y seguía trabajando en Madrid. “Era todo nuevo”. Menghi siempre estuvo junto a su esposa, Rosina, con quien se había casado en marzo de 2012, de profesión economista, que dejó “un buen laburo en Montevideo, para irse conmigo”. “Fue un apoyo fundamental en todo, y lo sigue siendo, porque con el trabajo, la estancia, las clases y los libros, casi no hay tiempo, y la persona que tenés al lado tiene que apoyarte y entenderte, porque le quitas tiempo”.

¿Cómo fue la vida en el exterior?

‘Impresionante. Madrid lo que tiene es que es muy parecido a nosotros en la costumbre. El español es un tipo muy alegre. El inglés es otro tipo de persona, pero te da una profesionalidad en el trabajo excelente”. Igual reconoció que “son culturas muy distintas que nos ayudan a crecer y a ver en perspectiva a Uruguay. Cuando me fui era muy crítico del tema sindical y estando afuera me di cuenta el valor que tiene”.

PÉREZ DEL CASTILLO

A su vuelta de Europa, desde el 2015, es asociado en otro destacado Estudio de Montevideo, Pérez del Castillo, que lidera el destacado profesor y ex Ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo., fundado en 1976. Menghi considera que trabajar como Asociado en el Estudio es “una oportunidad muy importante que me permite compatibilizar también la parte académica, que me gusta mucho”. Este año comenzó a dictar clases de la materia “Derecho Laboral y Sindical Aplicado” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Al consultarle sobre sus proyectos no duda en expresar que tiene “mucho que crecer en la estructura interna del estudio, seguir dando clases, escribiendo y en cuanto a clientes y asuntos”.

CON LOS PIES EN LA TIERRA

En la materia de la que es docente procura enseñar la práctica, “siempre con los pies en la tierra”. Más allá de la ley la idea es mostrarles a los alumnos cómo es la realidad: “en la negociación cómo tenemos que comportarnos, que entiendan que es un ámbito político no jurídico, porque se va a negociar. Y los alumnos muchas veces no entienden el mecanismo y la idea es ayudarlos a entender el sistema. Enseñarles que el sindicato no es el enemigo, que es una relación de largo plazo”. Es un convencido que la abogacía tiene que ser un medio de prevención del conflicto. “Me encanta litigar pero no lo elijo voluntariamente. Trato por todos los caminos de llegar a un acuerdo y conciliar”. El tema de la seguridad y salud en el trabajo es un terreno en el que se puede prevenir mucho y desde donde “empresas y sindicatos pueden construir juntos”.

EL HIJO PRÓDIGO

Nuestro entrevistado tiene una variada cantidad de artículos escritos en distintas revistas jurídicas y en medios de prensa vinculados al derecho, tanto laboral como agrario. Pero la joya, recién salida de la imprenta, es un libro del que es coautor, junto a sus colegas tanto del Estudio como de la docencia Doctores Matías Pérez del Castillo, Florencia Di Segni y Evangelina Torres, publicado por la editorial Fundación de Cultura Universitaria (FCU). Se trata del título: “Procesos laborales. Leyes 18572 y 18847, concordadas y comentadas, con doctrina y jurisprudencia. Apéndice normativo con otros procesos laborales”. Comentó a EL PUEBLO que la idea del libro es sistematizar las normas, adosándole jurisprudencia y doctrina de cada uno de los artículos. Es un enfoque práctico, con comentarios artículo por artículo de la ley, con las posiciones más recibidas de la doctrina y de la jurisprudencia, para que sea un arma práctica. “Cuando lo hicimos al libro pensamos mucho en el abogado del interior, que tiene que hacer muchas materias y no está en la diaria de laboral, y se te pueden pasar plazos porque estas con muchos procesos en la cabeza”. Tiene un anexo de esquemas con los recursos, contra que sentencia caben y en qué plazos.

LA ESTANCIA

Por un tema familiar Juan Diego está muy vinculado al mundo del campo. “En mi tiempo libre me dedico a la estancia, dándole una mano a mi madre. Cada veinte días trato de ir al campo”. Con su familia, Menghi Arburúas, tiene una estancia, a unos veinte minutos de Pueblo Belén, “frente al faro de lo de Gaudín”. Mi madre se encarga de la parte administrativa y yo de la parte productiva. “Es algo que hago con mucha pasión y me gusta mucho. Creo que ahí está mi verdadera vocación”. Ya de chico se crió “afuera” con su abuelo: “vacaciones, fines de semana e incluso algunos días del Jardín me los robé para irme al campo”. En el establecimiento tienen “una sangre muy buena de raza Hereford, que se conserva desde la época del abuelo Yamandú Arburúas”.

ENFERMO DE PEÑAROL

Se considera un “enfermo de Peñarol”. Tiene butaca en el estadio Campeón del Siglo y lo ha seguido por todas las canchas, muchas del exterior. Menghi jugó al futbol de chico en Universitario, y reconoce que el fanatismo lo heredó de su abuelo paterno Esteban. “No te puedo explicar pero es una pasión. Me arruina la semana si nos va mal, me cambia el humor. Peñarol juega un sábado y no existo; voy al Estadio pase lo que pase”. Reflexionó que “lamentablemente los violentos están ganando la pulseada y eso es una barbaridad. Es muy difícil de controlar a esas bandas que utilizan el fútbol. Es un tema social. Ningún hincha sano va a ir agarrase a trompadas, porque es una rivalidad deportiva”.

¿Qué importancia tiene Salto en tu vida?

“Yo soy de la República de Salto. Me considero de nacionalidad salteño y le debo todo. Mi familia está en Salto. Me formé ahí. Montevideo fue mi lugar de acogida y por un tema de crecimiento profesional no pensé volver”.