Un proyecto orientado a generar más oportunidades de desarrollo en zonas rurales y pequeñas localidades

En el Salón Comunal de Pueblo Laureles se presentó este viernes “Un Salto al Interior”, proyecto que articula varias líneas de acción orientadas a promover oportunidades de desarrollo en el interior del departamento de Salto. El proyecto cuenta con financiación aportada por el programa Uruguay Integra de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República, y es llevado adelante por la Intendencia de Salto con participación de cinco direcciones: Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo, Desarrollo Social, Cultura, Descentralización y Salud e Higiene.

El proyecto se desarrollará a lo largo de dos años y comprenderá acciones en áreas como ambiente y salud, recreación, deportes, cultura, desarrollo social y fomento al emprendedurismo, priorizando el trabajo con localidades de baja densidad poblacional y distantes de la capital departamental.

“Los mismos desafíos que tenemos en la ciudad los tenemos en el interior, especialmente en zonas rurales y zonas donde no hay municipios”, señaló durante la presentación el intendente Andrés Lima. A modo de ejemplo, hizo referencia al trabajo que se realiza junto a INEFOP. “Desde nuestra Administración hemos potenciado la realización de cursos, teniendo en cuenta que las exigencias del mercado son cada vez mayores. El desafío que tenemos por delante es que esa misma capacitación que hacemos en la ciudad, llegue al interior, y los salteños que viven lejos de la ciudad puedan contar también con esas herramientas”. Se trata de “una visión a futuro”, añadió Lima, “que busca generar más oportunidades de desarrollo y promover mejor calidad de vida para nuestro departamento”.

Pedro Apezteguía, director de Descentralización e Inversión Pública de OPP, acompañó la presentación y enfatizó la importancia de “trabajar juntos, poniendo todos los esfuerzos de coordinación para seguir creciendo”. Precisamente el fortalecimiento de la descentralización y la búsqueda de equidad territorial son los ejes principales que impulsan esta propuesta.

El proyecto alcanzará 31 localidades salteñas tanto dentro de los municipios como en áreas no municipalizadas. Algunas de las líneas de acción previstas en el proyecto son la mejora en la gestión de residuos sólidos, el suministro de agua potable a poblaciones del interior rural que no cuentan con ese servicio, el desarrollo de un programa de deporte y recreación, el incentivo a las actividades artístico-culturales, el estímulo a propuestas y proyectos sociales y el fomento al emprendedurismo.