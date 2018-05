Se realizará del 17 al 19 de mayo

El Cenur Litoral Norte será el escenario del simposio “Música, sonido, danza y movimiento en América Latina y el Caribe que se desarrollará en nuestra ciudad desde el 17 al 18 de mayo. El evento nucleará a representantes de diversas culturas de América Latina y el Caribe. El acto inaugural contará con la presencia de autoridades de la UdeLar, de la Intendencia de Salto, del comité organizador y la Conferencia plenaria Samuel Araújo Sonoridades, Escutas e Modos de Coexistência na América Latina e no Caribe; Perspectivas Críticas Sobre Um Campo Interdisciplinar – Moderadora: Graciela Carreño.

PARTE DEL PROGRAMA EL SIMPOSIO

12.00 Mesa 1: Música y danza en las culturas indígenas Jessie M. Vallejo Pachamama Taki: música kichwa otavaleña y la construcción del espaciotiempo Coordinador: Miguel Ángel García

12.30 Mesa 1: Música y danza en las culturas indígenas Patricio Maldonado Quinchuquí, Juan José Maldonado Quinchuquí Música ceremonial y vivencial del pueblo Kichwa de Otavalo el caso de Hatun Kotama

13.00 Mesa 1: Música y danza en las culturas indígenas Nora Bammer Trajes sonoros shuar en movimiento. Técnicas shuar de transformación y su contextualización en la actualidad

13.30 Almuerzo 15.00 Mesa 1: Música y danza en las culturas indígenas María Eugenia Domínguez

Entre flauteros: notas sobre el conocimiento musical chané y guaraní del oeste del Chaco

Coordinadora: Jessie Vallejo 15.30 Mesa 1: Música y danza en las culturas indígenas

Deise Lucy Oliveira Montardo A música nos mitos, na política e na resistência Guarani

16.00 Mesa 1: Música y danza en las culturas indígenasOscar Giovanni Martínez Peña, Samuel Morales Un duelo sonoro-danzado: lo inesperado em um ritual de matrimonio misak

16.30 Mesa 1: Música y danza en las culturas indígenas Rafael Ramalhoso Alves Recolhendo cantos dafloresta:considerações sobre os cantos coletivos yanomami 17.00 Taller Silvia Citro (coord.), Adriana Cerletti, Lucrecia Greco, Adil Podhajcer, Victoria Polti, Manuela Rodríguez.

¿Cómo bailaban tus abuelos y cómo bailas tú/vos hoy…? Abordajes participativos de las músicas y danzas latinoamericanas

18.30 Conferencia plenaria Silvia Citro (coord.), Adriana Cerletti, Lucrecia Greco, Adil Podhajcer, Victoria Polti, Manuela Rodríguez. Conferencia performática. Corporalidad y performance en los abordajes participativos de las músicas y danzas latinoamericanas

Moderadora: María Gabriela López Yanez

Nota:a partir del jueves por la tarde habrá una sala para café, con servicio disponible entre las 10.30 y 11.30 y las 16.30 y las 18.00.

Simposio “Música, sonido, danza y movimiento en América Latina y el Caribe”

Jueves 17 / Sala 2

12.00 Mesa redonda: O musicar local: Encontros, Convergêencias e Fricções

Suzel Ana Reily A música em Campanha (MG) e os vestígios de encontros musicais Flávia Camargo Toni As etnografias de Mário de Andrade nas melodias e nas Danças do Boi Lorena Avellar de Muniagurria O fazer musical do carimbó de Santarém Novo: música, política e a construção de um patrimônio cultural brasileiro Renan Moretti Bertho Distanciamento local: perspectivas metodológicas para construção de uma autoetnografia

13.30 Almuerzo

15.00 Mesa redonda: Facetas da performance política musical dematrizes africanasno Recôncavo Baiano, Brasil: propostas para olhares analíticos, interdisciplinares e reflexivos

Katharina Döring Samba de Roda e músicas-danças de matriz africana: novas epistemologias para a transmissão dos saberes cênico-musicais na América Latina Jorge Luiz Ribeiro de Vasconcelos Identidades e Singularidades Musicais do Recôncavo da Bahia: Capoeiras Michael Iyanaga Não é só ritmo na diáspora africana: repensando a musicalidade do samba no Recôncavo Baiano

16.30 Mesa 2: Música popular e instituciones teatrales

Yoanna Díaz El teatro en la Región Norte del Río Uruguay.

Viernes 18 / Sala 1 – 9.30 Mesa 6: Música, migraciones y fronteras

Grupo Musicultura: Alexandre Dias, Bárbara Assis, Christine Jones, Diogo Nascimento, Isabella Rosa, Rodrigo Cerqueira, Samuel Araújo, Virginia Barbosa Música e migraçaão: perspectivas internas e externas a uma favela do Río de Janeiro. Coordinadora: Adriana Cerletti

10.00 Mesa 6: Música, migraciones y fronteras José E. Curbelo La música de acordeón y bandoneón del norte de Uruguay 10.30 Mesa 6: Música, migraciones y fronteras Marita Fornaro Bordolli, Mauricio Borges, Nicasio Martínez Música, frontera, danza: manifestaciones populares en la región del Río Uruguay Medio

11.00 Mesa 6: Música, migraciones y fronteras

Ernesto Abrines Transnacionalidad y fronteras en el violín popular uruguayo: un estudio de caso

11.30 Mesa 6: Música, migraciones y fronteras. Fabricia Malán Aníbal Sampayo y Miguel “Zurdo” Martínez. El río y la música sin fronteras 12.00 Conferencia plenaria Enrique Cámara de Landa Una estructura musical andina que desafía fronterasModeradora: Jennie Gubner – 13.00 Almuerzo.

15.00 Mesa 7: Carnaval, ritos cuerpos Edilberto José de Macedo Fonseca

A evolução do carnaval: performance e disputa no desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro

Mónica Vermes

15.30 Mesa 7: Carnaval, ritos cuerpos Ana Virginia Lecueder Arbiza Las Escuelas de Samba de la ciudad de Artigas, uma historia de participación popular 16.00 Mesa 7: Carnaval, ritos cuerpos.