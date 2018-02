Luego de “adquirir el formalismo interno que tenía que tener”

El movimiento Un Solo Uruguay se reunirá mañana para definir los pasos a seguir luego de varias instancias a partir del 8 de enero, incluyendo masivas convocatorias, reuniones y una vigilia. Tras una breve pausa en cuanto a exposición en los medios de prensa, durante estos días el movimiento estuvo trabajando el proceso de conformar las mesas departamentales y los delegados departamentales que, en muchos departamentos aún no los tenían, indicó a EL PUEBLO Luis de Souza, integrante del grupo de productores autoconvocados.

“Hoy por hoy el movimiento (Un Solo Uruguay) adquirió el formalismo que tenía que tener”, dijo de Souza. En este sentido ahora está conformado por la Mesa Nacional, que se votó en la reunión en Durazno el pasado 4 de febrero y por los delegados de cada departamento que se definieron en estos días.

De esta manera la Mesa Ampliada funcionará por primera vez este lunes (por mañana) donde se van a resolver cuáles son las medidas de fuerza a tomar en caso de no tener respuestas concretas acorde a los reclamos del movimiento expresados en la proclama leída el 23 de enero en el acto en Durazno y entregada posteriormente al presidente de la República el pasado viernes 26 de enero.

De Souza hizo énfasis que en dicha proclama los reclamos no son sólo del sector agropecuario sino de muchos rubros que de hecho se adhirieron al movimiento.

A modo de ejemplo mencionó que cuando se pide rebaja del combustible, es el que usamos enero y no sólo en el medio agropecuario.

Cada departamento presentará este lunes su postura, luego de que en las vigilias realizadas en los costados de las rutas en varios puntos del país, se recabó información así como en las diferentes reuniones –en Salto la última se realizó este viernes en el Centro Comercial- y se definirán las medidas para lograr respuestas a los reclamos.